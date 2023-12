¿Tener faltas de ortografía influye en la líbido de tu pareja?

Ni un mal selfie ni una concatenación de monosílabos: una de las cosas que más echa para atrás a la hora de ligar pondría orgulloso a los ortógrafos, pues según un estudio de Tinder, escribir con faltas de ortografía (40%) es uno de los motivos que hacen a los usuarios de la aplicación considerar que quien las comete no es una cita idónea.

Por su parte Badoo, indica que a ocho de cada 10 españoles solteros les causan rechazo los mensajes mal escritos, mientras que los mensajes que no se entienden (43%) y los que tienen mala ortografía o una gramática pobre (42%) se encuentran también entre las mayores ofensas cuando se utilizan las apps de citas. Por si fuera poco, cerca de un tercio (27%) afirma que el tipo de lenguaje utilizado en las aplicaciones de citas es lo que más información da sobre la personalidad y los valores de una persona.

Pero, ¿por qué una mala ortografía nos molesta tanto? Y sobre todo… ¿Somos unos snobs si nos importa? "Cuando juzgamos a una persona solamente por la forma de escribir en una web de citas, intentamos sacar mucha información acerca de su personalidad, gustos, etc. Una persona con faltas de ortografía puede generar rechazo en un primer contacto. Por ejemplo, mis pacientes me han llegado a decir que no han quedado con el chico de la aplicación por sus descomunales faltas de ortografía", explica a Mujer.es Lara Ferreiro, psicóloga y colaboradora de la plataforma de citas extramatrimoniales Ashley Madison.

Hay que diferenciar entre un error puntual y una persona con déficit en el uso de la gramática

Indica que aunque las faltas de ortografía a simple vista son inofensivas, para la otra persona que las lee pueden ser sinónimo de poca educación, desconocimiento, pasotismo o desorganización. "Curiosamente, pensamos que puede ser una persona desorganizada, descuidada o que no tiene muchos estudios y en una primera conversación esto puede causar muy mala impresión. Para enamorarnos, al final necesitamos admirar, y nadie admira a alguien que no sabe escribir correctamente. Pero, hay que diferenciar entre un error puntual y una persona con déficit en el uso de la gramática", explica.

Asegura que la ortografía correcta contribuye a una comunicación efectiva. Cuando se cometen errores ortográficos puede dar lugar a malentendidos y en ocasiones, resulta frustrante. Por ende, en algunos entornos, la mala ortografía genera preocupación en aquellos que lo perciben cuando conocen a alguien nuevo.

Faltas de ortografia Netflix

Por su parte, Lara Palma, colaboradora en Bumble, indica que las faltas pueden denotar una clase social, algo que considera supone caer en el juicio. "En todo caso, el fin de la palabra es la conexión y lo importante del mensaje, más allá de la forma, es como tú lo recibas", dice. "No veo por qué una forma de escribir perfecta y una incorrecta han de estar mal. En ambos casos, muestran muchas cosas de ti y de eso se trata en lo que a conectar se refiere: hay que ser lo más honestos posible. ¿Qué hay de malo, si al expresarnos tal y como somos, la historia se echa a perder? Absolutamente nada: no era nuestra historia", explica.

En el mundo de las faltas de ortografía no podemos dejar de nombrar a Travis Kelce, el novio de Taylor Swift, cuyos errores gramaticales y comentarios bobalicones en redes han hecho a los usuarios de las redes sociales crear todo tipo de memes en los que se burlan de sus patadas al diccionario. Pero un estudio llevado a cabo por la plataforma ProWritingAid ha desvelado unos datos sorprendentes al mostrar que mostraron que los hombres prefieren a las mujeres que tienen una mala gramática hasta el punto de sentirse incluso menos atraídos por aquellos perfiles bien escritos.

"Un motivo puede ser que el hombre sea inseguro y sienta que si el intelecto de una mujer es superior al suyo, será menos que ella. Esto, por supuesto, debería ser una señal de alerta para cualquier pareja potencial, ya que si alguien es tan inseguro que no quiere un igual o superior intelectual, necesita crecer antes de empezar a salir", comenta a Yahoo Life la experta en relaciones y fundadora de la aplicación Wingman, Tina Wilson.

La importancia de las palabras

Hemos de tener en cuenta que la Generación Z emplea un nuevo registro comunicativo que cada vez es más utilizado en las redes sociales; abreviaturas u omisión de palabras y expresiones coloquiales como "WTF", "MDLR" o "Stalkear". Esto les hace reconocibles y les distingue también de otras generaciones que no usan estas expresiones, sino otras.

Según los datos obtenidos de una encuesta realizada a los usuarios de Ashley Madison, el 93 % de los encuestados afirmó que siempre leen los perfiles antes de enviarle un mensaje a alguien y el 39 % afirmó que no le interesa un perfil que no proporciona suficiente información. Por otro lado, el 27 % no entablará comunicación si el perfil no indica claramente las expectativas de la persona en cuestión.

La mala ortografía lleva a la estigmatización y al ridículo

"Por supuesto, la ortografía correcta contribuye a una comunicación efectiva. Cuando se cometen errores ortográficos puede dar lugar a malentendidos y en ocasiones resulta frustrante. Por ende, en algunos entornos, la mala ortografía lleva a la estigmatización y al ridículo, y genera preocupación en aquellos que lo perciben cuando conocen a alguien nuevo", añade.

Por último, una pregunta delicada. Si nuestro interés romántico tiene una ortografía nefasta… ¿Es conveniente corregirle o es algo terrible? "¿Corregirle? ¿Quiénes somos nosotros para corregir a nadie? Lo que sí podemos hacer, si para nosotros es importante, es utilizar el humor para señalarlo. Yo a esto digo sí, siempre. La respuesta que obtengamos será siempre mucho más rica y nos dará información, según nosotros seamos y lo que busquemos, de cómo continuar esa comunicación", señala Lara Palma.

Al parecer, en el universo de las citas, Lázaro Carreter es tan importante como una buena foto de perfil. Si alguna vez dijiste que la ortografía no sirve para nada, mucho nos tememos que como poco, para ligar, importa.

