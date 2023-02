Este es el truco confirmado por Laura Escanes para salir siempre bien en las fotos

Con casi dos millones de seguidores en Instagram, Laura Escanes ya es consideradas una de las jóvenes más influyentes de nuestro país. Su perfil en esta red social se convierte en un escaparate de tendencias, ideas de looks y trucos de belleza. Y si algo hay de lo que controle la catalana es, sin duda, de posar y salir bien en las fotos. Solo hay que echar un vistazo a sus instantáneas...

Existen ciertos trucos para salir bien en las fotos que no todas conocemos, a no ser que te dediques a ello. Y como 'cada maestrillo tiene su librillo', hemos querido averiguar cuáles son los 'tips' de Laura Escanes para conseguir el mejor resultado en sus posts de Instagram.

"¿Cuál es tu truco para salir siempre bien en las fotos?", fue una de las preguntas que le formulamos en la entrevista que le hicimos a la 'influencer' en Nevalia 2023, la experiencia en la nieve de Ron Barceló. ¿La respuesta? Aquí la tenemos.

Todas tenemos un perfil bueno y uno malo, eso es así. Laura reconoce tener su perfil bueno "estudiadísimo". Si no lo tienes, un buen truco es, no solo mirarte en el espejo y ver cuál es tu mejor lado, sino probar a hacerte fotos y ver cómo te ves mejor.

Si la foto es 'selfie', " siempre intento hacerlo desde arriba", reconoce Laura. De esta manera, se consigue una perspectiva que acentúa los rasgos faciales y disimula las imperfecciones.

Otro de los trucos de Laura es dar importancia a la mirada: "Para mí la mirada es como que lo cambia todo, tiene que ser desde arriba y buena luz". Y es que, definitivamente, los ojos son una de las señas de identidad de la 'influencer', por lo que resaltar aquel rasgo que más te guste de ti, siempre será un acierto.

Si es foto de lejos o de cuerpo entero, también resulta básico conocer tu silueta. "No me suelen gustar de cuerpo entero", nos confiesa Laura. "Prefiero un ¾, plano americano... Es que como soy paticorta... (risas) prefiero de rodilla para arriba mejor". Esto resulta clave, si eres una persona alta con piernas estilizadas, ya que siempre puedes optar por el plano entero, pero si no, cortarte por las rodillas o la cadera hará que te veas más favorecida.

