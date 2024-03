Por qué nunca verás a Ryan Gosling y a su mujer Eva Mendes juntos en una alfombra roja

Aunque Ken no es nada sin su Barbie, Ryan Gosling ha demostrado no necesitar a nadie a su lado para ser el protagonista de la gala de los Oscar gracias a una icónica actuación destinada a formar parte de la historia. Durante la velada ocurrió además algo que hizo que el endiosado Séptimo Arte bajara durante unos instantes de su Olimpo para acercarse al mundanal ruido.

La mujer del actor, Eva Mendes, subió a sus redes una imagen en la que llevaba la chaqueta rosa embellecida de Gucci con la que Gosling actuó acompañada de un escueto, pero poderoso, texto: "Ya has llevado a Ken a los Oscar, RG. Ahora vuelve a casa, que tenemos que meter a los niños a la cama".

Cabría esperar que una de las parejas más consolidadas de Hollywood contrataría a una niñera para acudir juntos a la gala, pero ellos prefieren repartirse las obligaciones laborales para cuidar a sus hijos por sí mismos. En un momento en el que el capital romántico se explota en la alfombra roja, que se ha convertido en el escenario de carantoñas y muestras de afecto, llama la atención saber que esta 'power couple' ha hecho de la privacidad su mejor aliada en materia amorosa.

Ryan se ha asegurado de expresar a lo largo del tour de prensa de 'Barbie' que para él ha sido fundamental contar con en apoyo de Mendes durante el rodaje, y ella no ha dudado en asegurar que él es el mejor actor con el que ha trabajado en su vida. Y esas palabras son lo máximo que vamos a obtener de esta esquiva y discreta pareja, que demuestra que en este mundo de plástico que tanto le gustaría a Barbie, todavía hay quien prefiere reservar el cariño y los gestos románticos para su intimidad.

Familia 1, trabajo ¿0?

Eso sí: en la premiere de la película de Los Ángeles, Ryan Gosling llevó una cadena con un colgante con la letra E, un claro gesto romántico hacia su pareja, que por cierto subió a sus redes sociales un vídeo en el que aparecía en el backstage de la gala de los Oscar (posiblemente, acompañó al actor en los ensayos) junto al texto "Siempre junto a mi hombre". Ni Alta Costura, ni diseños de archivo: la cubana posa con chaqueta y falda denim, una gorra y una sencilla camisa blanca, un look con el que demuestra una vez más que el amor no necesita alfombras rojas para triunfar.

Eva Mendes y Ryan Gosling Cortesía

Eva Mendes ha preferido anteponer la familia a su trabajo, algo que Elsa Pataky también ha hecho. La española ha reconocido recientemente haber sacrificado su carrera para cuidar de sus hijos, y asegura sentirse muy orgullosa de ello.

Aquí hacemos un breve apunte, y por favor, que nadie bostece. Según la publicación del INE "Mujeres y hombres en España", el 70,4% de las mujeres que están en edad de trabajar con hijos tenían un puesto de trabajo en 2022, frente al 75,6% de las mujeres que no han sido madres. Mientras tanto, el 89,4% de los hombres que han sido padres y están en edad de trabajar tienen un empleo, un porcentaje que desciende hasta alcanzar el 77,9% al hablar los hombres varones sin hijos.

Eva Mendes ha preferido anteponer la familia a su trabajo, algo que Elsa Pataky también ha hecho

Que no cunda el pánico: hoy no hemos venido a (sobre)analizar estos datos, sino a aplaudir la fórmula amorosa puesta en marcha por Eva Mendes y Ryan Gosling, que en una era de sobreexposición romántica, han preferido que su relación se quede en casa. Mientras que tantos otros han encontrado en las muestra públicas de amor la manera de competir por una atención cada vez más esquiva, al tiempo que intentan parecer más cercanos, sus idealizadas historias en ocasiones no hacen más que despertar celos, recelos e incluso dudas acerca de si su amor es más peliculero que real.

Amor sin pantallas

Pese a que las redes son una actuación performada, y por más que lo que vemos en ellas tiene mas trampas que realidades, se han convertido en la nueva portada de revista de papel couché con grandes retoques, cortinas aterciopeladas de fondo, un titular cercano al de "En su mejor momento" y unas declaraciones previamente orquestadas por el equipo de marketing de las estrellas que dan la exclusiva.

Aunque los famosos ya no necesitan de terceras personas para comunicar los "secretos" de sus vidas, en ocasiones, en lugar de haber hecho del universo digital un puente con el que acercarse a su público, las estrellas lo han transformado en un escenario en el que casi nadie se cree la actuación que se ofrece. En cualquier caso, el truco definitivo para que la gente no se entrometa en sus relaciones no es otro que huir de los focos, y si Ryan Gosling y Eva Mendes lo han logrado, queda claro que quien no consigue esquivar los flashes o no lo está intentando demasiado, o en realidad busca ese 'clic' más que otra cosa.

Precisamente en la gran noche del cine, el hermetismo romántico de Gosling y de Mendes nos ha hecho recordar el que caracterizaba a los intérpretes del Hollywood dorado, cuando las estrellas sólo existían en la gran pantalla y su vida al margen del cine era desconocida. Ese misticismo, complicado de acariciar en la actualidad (especialmente cuando las estrellas, en podcasts como 'Call her daddy', hablan sin tapujos de su vida sexual), es el que han conseguido nuestro Ken y nuestra Barbie de la privacidad.

No sabemos si ellos también creen que "life in plastic, it 's fantastic", pero sí estamos seguros de que piensan que la vida al margen de las cámaras es mucho más maravillosa que la que depende de la mirada ajena.