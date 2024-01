Unas chicas explican cuáles son sus 'red flags' y generan opiniones divididas: muchos halagos, pero también hombres ofendidos

Uno de los términos que está más de moda es red flag, que en castellano significa bandera roja. Al igual que cuando en la playa hay mucho oleaje y meterse puede ser peligroso, se alzan banderas rojas, en una persona significa las cosas que pueden indicarte que tener una relación con ella puede acabar haciéndote daño. Por ejemplo, si una persona no te respeta, eso se consideraría una red flag.

Pero, los gustos son muy diferentes y lo que para algunos es una seña para alejarse, para otros puede ser todo lo contrario. Así, un tiktoker llamado Queopinanellas ha salido a la calle a buscar cuáles son las red flags de las que las chicas huyen.

"Que diga 'ni machismo, ni feminismo, igualdad'" o que lleve una pulsera de la bandera de España son algunas de las señales, pero no las únicas. "Que hable despectivamente de las mujeres", que acuse de locas a sus ex parejas o que "hable mucho de él y a ti no te pregunte nada" son algunas de las que más se han repetido.

En general, todas las jóvenes a las que les pregunta tienen opiniones muy parecidas que se resumen en que la persona se interese por a la que quiere conocer y que respete a las mujeres. Aunque, no todos pareces aceptar las palabras de las mujeres. El vídeo ha conseguido tanta fama que ha pasado de TikTok a X, la red social conocida anteriormente Twitter.

En esta nueva red social, una usuaria ha compartido el vídeo escribiendo "los tiempos están cambiando. Gracias chicas". Unas palabras que muchas otras usuarias han compartido, pero que algunos hombres han tachado de "locas", una de las palabras que las jóvenes del vídeo usaban para criticar el comportamiento de algunos hombres.

Resumen

Es hombre = Red flag https://t.co/0mNEOGB9ke — Raúl 🇪🇸 (@raulperezglez_) January 2, 2024

"Se resume en que ser hombre es una red flag", escribía un usuario ofendido. "Parece que no se pueda tener opiniones" o "vamos, que son red flags las cosas que hacen ellas", son algunos de los comentarios más repetidos por parte de los hombres.