Una 'tiktoker' cuenta los inconvenientes de nacer el 1 de enero: "Otro año más que tu cumpleaños ha pasado sin pena ni gloria"

Una joven tiktoker española que vive en Australia cumple años el 1 de enero y ha compartido a través de la red social un vídeo explicando cuáles son los inconvenientes de nacer el primer día del año.

"Todo el mundo tiene un amigo o una amiga que cumple años el 1 de enero, y si no lo tienes, eres tú", expresó con humor la creadora de contenido a través de su perfil de TikTok, Martaregistrada. Comentó que la primera reacción de la gente al conocer el día de su cumpleaños suele ser positiva, pero la joven explicó las razones por las que no lo es.

"Cuando eres pequeño, y si eres un niño en España, estás en pleno invierno, en plenas vacaciones de navidad. Cuando vuelves al cole ya ha pasado un montón de tiempo y tiene el mismo sentido celebrar tu cumple que celebrar San Valentín", declaró Marta en el vídeo.

Cuando creces parece que ya no hay tantos inconvenientes, pero no es así. "No vas a juntar a todo el mundo porque cada uno tiene sus planes, además los planes suelen ser muy caros", añadió la tiktoker, refiriéndose a la noche del 31 de diciembre.

"El 1 tampoco, porque la gente que está despierta desea estar muerta o bien sigue de fiesta y está en la suya. Y la gente que está dormida está disfrutando muchísimo", explicó Marta.

La creadora de contenido expresó que el cumpleaños de los que nacen el 1 de enero queda eclipsado porque "entre tanto meme y tanta felicitación de año no han visto ni la notificación de que era tu cumpleaños en Facebook". "Otro año más que tu cumpleaños ha pasado sin pena ni gloria", añadió.

Según explicó en el vídeo, hasta sus amigas le llegaron a pedir que cambiara el día de su cumpleaños y lo celebrara el 28 de diciembre. "No hago este vídeo para que nadie se acuerde de que es mi cumpleaños, aunque si alguien se acuerda estaría fenomenal", expresó la tiktoker.

Fueron muchos los usuarios que estaban de acuerdo con las palabras y la frustración de Marta. "Real como la vida misma", "La historia de mi vida" y "Yo también cumplo el 1 de enero, y totalmente identificada con el video", fueron algunos de los comentarios de la publicación, que ya cuenta con más de 600.000 reproducciones.