¿Son la cirugía y el feminismo incompatibles?

Desde que figuras emblemáticas del feminismo de la talla de Cailtin Moran no han dudado en posicionarse a favor del bótox, el eterno debate de si se puede ser feminista habiendo recurrido a retoques estéticos y/o a la cirugía ha vuelto a situarse en el centro de la mesa.

Kathy Davis, la principal teórica feminista contemporánea, escribió en un artículo de 1991 en la revista Hypatia que la cirugía estética era "una forma extrema de misoginia médica, que produce y reproduce los temas culturales, perniciosos y generalizados de la feminidad deficiente". Aseguró que quienes pasaban por el quirófano eran 'tontas culturales' que se agarraban a la creencia de haber tomado una decisión personal, cuando lo cierto es que en realidad se habían rendido ante un sistema que controla y oprime a las mujeres.

Medicina estética vs 'body postive'

Sin embargo, otro referente del feminismo, Gloria Steinhem, señala que la base del feminismo es la creencia de que las mujeres deben poder hacer lo que quisieran con sus cuerpos.

"Debemos acabar con el concepto de que el feminismo es equivalente a una mujer descuidada, poco femenina, que no se arregla, etc. Habrá personas que lo consideren así, y es respetable, pero desde mi punto de vista, los conceptos han cambiado y se han transformado para bien con el paso del tiempo. Tenemos mujeres feministas con una gran imagen, ropa cuidada y en general, una muy buena forma física, en la que se incluyen infiltraciones y retoques estéticos. Quizás se haya desvirtuado el feminismo, pero no hay que confundir la palabra feminismo con la palabra femenino", explica la Dra. Isabel Moreno, Presidenta de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP).

Muchas personas aseguran que la medicina estética es opuesta al body positive… "Se equivocan. No porque no tengan relación, sino porque son formas diferentes de amor propio, y la coexistencia de ambos no es excluyente en ningún sentido. Por 'body positive' se entiende el tener una visión positiva del cuerpo y su apariencia física, independiente de la forma, tamaño u otras características. Significa sentirse bien con uno mismo, sea como sea. Se trata de un movimiento social creado para empoderar a personas con sobrepeso y que defiende la aceptación de todos los cuerpos, sea cual sea su tamaño, discapacidad, género, raza o aspecto. Esto no implica que las personas no se cuiden, de manera que puedan utilizar la medicina estética para mejorar su aspecto y/o prevenir el envejecimiento, sea lo que sea que decidan hacer", dice la Dra. Isabel Moreno.

Electa Navarrete, Doctora especializada en medicina estética, nos recuerda que desde hace siglos, las mujeres han estado pasando por el filtro moral de la religión dictada por el hombre, y esto ha influido en que se escribía sobre nosotras en los libros. "A lo largo de siglos, autores masculinos han hablado sobre las mujeres sin conocimientos. Podríamos mencionar a filósofos, poetas y moralistas, todos masculinos. Para llegar a la misma conclusión: la mujer, mala por naturaleza y esencia, siempre se inclina hacia el vicio. ¿Y qué es la belleza, sino parte de esa esencia femenina? Este mensaje sobre la mujer ha calado no sólo en los hombres, sino también en las mujeres que han leído a estos poetas y moralistas, creando una huella genética que ha pasado a través de generaciones. Es tan potente en la actualidad que ya no nos hacen sentir mal, ya no nos sentimos culpables al querer hacernos un tratamiento estético o una cirugía. En la actualidad, nosotras pensamos que tenemos que dar explicaciones sobre lo que queremos para nuestro cuerpo. Por eso es importante reconocer tu esencia y conocerte a ti misma", dice.

¿Es la medicina estética eminentemente banal?

En Clínicas Electa, las cabinas tienen nombres de personajes que representan todo lo que debe definir una mujer: inteligencia, pasión y belleza, motivación e independencia en sus actos.

¿Por qué se asocia siempre a la medicina estética con la banalidad? "Hay una frase que utilizo mucho como mantra: no hay nada más profundo que lo que se asome a la superficie. Para mí no hay nada más esencial en mi día a día. Y es importante recordar que la salud es estar sano por dentro y por fuera. Es un derecho, y es súper importante recordarlo", declara la doctora.

"La medicina estética representa el derecho de estar saludable por fuera. A partir de ahí no hay discusión al respecto. ¿Por qué se ve como una banalidad? Porque para entender tu exterior, para trabajar tu exterior hay que comprender tu interior, cuidarlo, conocerlo, y ahí está lo complicado. Es más fácil tener prejuicios contra lo que no está en nuestro ser que trabajar en nosotros, comprendernos y entendernos, y a veces por qué no, tener una autocrítica. Es más fácil mirar al exterior. Creo que la banalidad viene de ahí, prejuicios, miedos y creencias que no tienen nada que ver con la realidad", responde Navarrete.

La toxina botulínica es uno de los tratamientos más demandados para reducir las arrugas de expresión. Melies The Bunny / Pixabay

Autoestima, empatía y empoderamiento

Por su parte, la Doctora Isabel Moreno asegura que no se trata de cambiar el cuerpo, sino de mejorar la autoestima. Habrá quien diga que hay formas de mejorarla que no impliquen cambiar el físico...

¿Qué les diría? "Soy muy respetuosa con los tratamientos estéticos. Soy cirujano plástico y como tal, les explico a las pacientes de forma muy clara, lo que pueden conseguir con la medicina estética y personalmente, soy muy honesta al reafirmar que no se hacen milagros, al menos yo no lo hago. No se cambian las caras, ni siquiera se deforman (no con una buena cirugía estética), para lo que estamos autorizados es para mejorar la piel, la simetría, los volúmenes, retrasar los signos de envejecimiento…. Pero nunca deformar ni caras ni cuerpos", explica.

"Si te sientes mejor, más guapa, más delgada o voluminosa en algunas zonas de tu cuerpo, esto hace que te sientas más fuerte ante el mundo que te rodea. Es un hecho. Pero, ¿es eso empoderamiento? Hace poco leí una frase de un gran empresario que decía: Lo importante es resistir, no abandonar, no creer que no vales, si no te rindes nunca, es imposible que te derroten. Este es el empoderamiento en el que yo creo. Esfuerzo, resistencia y una imagen adecuada, en función de lo que para cada uno sea serlo y/o lo decida. Esto es un empoderamiento asegurado. Va más allá de una disciplina estético plástica, es algo más profundo, algo individual y respetable mediante la unicidad, característica intrínseca de cada ser humano", asegura.

¿Y si hay un trauma detrás de los retoques?

Una vez al mes, una mentora conduce a las profesionales de Clínicas Electa en un viaje para mejorar la empatía y la comprensión. ¿Cuán importante es escuchar a las pacientes más allá de sus deseos estéticos? ¿Es importante comprender si hay un trauma importante que están escondiendo en ese retoque?

"En clínicas Electa sabemos que los traumas no se esconden. La paciente lleva el reflejo en su cara y su cuerpo de sus vivencias, tanto positivas como negativas. Las positivas se mantienen y las negativas se transforman en saludables. Por eso es importante tener una escucha activa, pero principalmente que la paciente se sepa expresar. Siempre les hago la misma pregunta a las pacientes: ¿Qué es lo que quieres? La descoloco un poco porque ellas me responden, lo que usted quiera doctora, y no. ¿Qué es lo que quieres tú? Le explico que es su momento, su cuerpo y su vida son suyos, y puede pedir lo que quiera. Durante los primeros segundos se descolocan, yo les digo que no las voy a juzgar, pide lo que quieras, qué es lo que quieres, qué necesitas verte, qué quieres que no se vea, por así decirlo. Entonces todas me dicen algo, y me lo dicen de una manera no médica, que es lo que busco", dice Navarrete.

"Tengo una anécdota de una señora que fue a la clínica y no sabía cómo responderme, decía que se veía algo en la cara que no le gustaba pero que yo le dijese que tenía que hacerse. Yo le dije que no, y le volví a preguntar qué quería ella, qué necesitaba ella. Dos minutos después, me explicó que hacía dos años que se había quedado viuda, su marido había fallecido de manera repentina. Ella lo quería, lo adoraba, pero no quería que la viudez se viera reflejada en su cara. Para mí este momento fue mágico. La paciente quedó encantada, no, lo siguiente. Seguía echando de menos a su marido, pero ella quería llevar el luto por dentro", cuenta para terminar.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.