Encontrar un cosmético todoterreno que nos ayude a agilizar las rutinas de belleza diarias no es fácil: si bien es cierto que en el mercado hay cientos de propuestas aptas para cada tipo de cutis, no encontramos muchas que aúnen varios procesos para ahorrar tiempo. Pero esto no significa que no existan; de hecho, hemos encontrado una crema facial multiusos de Bobbie Brown que además de hidratar en profundidad es la prebase ideal para que el maquillaje nos dure intacto durante mucho más tiempo. ¿Has oído hablar de la Vitamin Enriched Face Base?

Su fórmula está enriquecida con vitaminas B, C y E Bobbi Brown

Para conseguir que la piel esté preparada para el maquillaje, y que así este resista muchas más horas, la Vitamin Enriched Face Base, de Bobbi Brown, se sirve de una fórmula nutritiva enriquecida con vitaminas B, C y E que nutren la dermis, al tiempo que la revitalizan para que los resultados del make up sean aún más asombrosos. De hecho, la inclusión de la vitamina C hará, junto con el sérum que empleemos a diario, que nuestro rostro se ilumine al instante.

Eso sí, este cosmético no está recomendado para todo tipo de pieles, sino para pieles con tendencia grasa que necesitan beneficiarse de un cosmético altamente hidratante, pero de textura ligera que no provoque brillos en la piel. De hecho, es de rápida absorción, lo que favorece que los activos cumplan su función sin generar residuos superficiales que en cutis mixtos puedan acabar provocando brotes de acné difíciles de controlar.

Cómo aplicar la crema multiusos de Bobbi Brown

Tal y como explican en la web de Bobbi Brown, es importante saber cómo utilizar esta crema hidratante para sacarle el máximo partido. Así, no hay que olvidar que antes de aplicarla en el cutis, el rostro debe estar limpio y seco para que pueda penetrar en los poros y absorber todos los activos con los que está formulado. Después, cogiendo una cantidad similar a media avellana (la textura es muy ligera y cunde mucho), hay que masajear la piel con la Vitamin Enriched Face Base evitando el área de los ojos. Una vez que se haya absorbido, podremos maquillarnos y ver los resultados profesionales que consigue... ¡entendiendo por qué quien la ha probado repite!

Esta crema ayuda a reponer y acondicionar la piel con nutrientes esenciales. Bobbi Brown

