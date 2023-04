Ahora que los días han comenzado a ser más largos (¡gracias al cambio de hora!) y los planes al aire libre no cesan, las ganas de ponernos morenas se han multiplicado. Si bien es cierto que preferiríamos que esto ocurriera en alguna playa paradisiaca de la Ribiera Albanesa o de Tailandia, ya que ambos destinos están de moda este año, lo cierto es que aún es pronto para tomarse unas vacaciones. Pero no para lucir una piel bronceada y brillante que nos suba el guapo.

Por eso, no es de extrañar que la búsqueda de cosméticos aceleradores se haya multiplicado en los últimos días, pero también las preguntas sobre qué bronceadores son buenos o cómo hay que aplicarlos para que no dejen mancha. Y es que no todos los que se comercializan tienen los resultados que esperamos, como más de una hemos comprobado (¿alguien más que acabara naranja y a ronchas?).

Claro que, tanta prueba, nos ha llevado a descubrir fórmulas que sí que nos gustan y que, lejos de resultados artificiales, potencian un bronceado natural y brillante. Uno de ellos es el Radiance Self-Tanning Cream de Freshly Cosmetics, la crema que eligen las que quieren estar morenas en tres días y a la que deberías darle una oportunidad porque, confirmamos, ¡funciona!

Bronceador Radiance Self-Tanning Cream. Freshly Cosmetics

Este bronceador nos encanta por su capacidad de conseguir un tono natural de forma gradual y duradera sin exponernos al sol. Y lo logra en solo tres días en el que vemos resultados tras la primera aplicación, lo que nos permite adaptar el tono deseado. Eso sí, es recomendable que, el día previo al primer uso, exfoliemos nuestra piel. Después, se aplica por todo el cuerpo a diario hasta conseguir el bronceado deseado y, para mantenerlo, se repite esta rutina cada dos días. También es recomendable hidratar la piel cada día antes de usar esta crema para lograr un acabado uniforme. Y por supuesto, fundamental aplicar crema solar con factor de protección cuando nos expongamos al sol.

Además de esta capacidad de broncear nuestra piel de forma natural, este cosmético minimiza las arrugas y las manchas de la piel, puesto que su formulación natural también refuerza la firmeza y la elasticidad de la dermis. Por todo ello, se convierte en un producto indispensable de nuestra rutina que, si es con Freshly, siempre debe aplicarse tras el Body Flame en la corporal, y tras la crema facial en la rutina de mañana o el Red Velvet Oil en la nocturna.

