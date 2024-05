Ni Lisboa ni Oporto: esta es la pequeña Venecia de Portugal que debes visitar este verano

Portugal se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos vacacionales más elegidos por los españoles. Y no solo por la cercanía entre nuestras fronteras, también por los muchos tesoros turísticos que esconde el país vecino. Eso sí, hay vida más allá del Algarve portugués y sus playas o de su capital, Lisboa. De hecho, hay una ciudad a solo una hora de Oporto que ha conquistado a muchos turistas: bautizada como la Pequeña Venecia portuguesa, Aveiro es el destino que no puede faltar este verano.

A orillas de la ría y atravesada por canales por los que navegan los moliceiros, embarcaciones llenas de color, esta ciudad es famosa por tener uno de los cascos antiguos más bonitos de Portugal. Una arquitectura modernista que mira al mar y entramados de calles que invitan al paseo y al disfrute de su gastronomía -también de su gente- que son perfectos para descubrir en verano.

¿Cuántos días se necesita para ver Aveiro?

Aveiro MICHELMONDADORI / PIXABAY

A solo una hora de Oporto, la ciudad de Aveiro es de esos destinos que da de sí todo lo que necesite el visitante. Por ejemplo, es ideal para disfrutar en un solo día, pudiendo visitar sus principales atractivos turísticos, pasear por sus calles llenas de encanto o, incluso, navegar por sus canales para hacer la actividad más popular de la ciudad.

No obstante, también es perfecta para pasar una o dos noches, de tal manera que se puedan descubrir sus playas atlánticas de arena blanca o la espectacular naturaleza que rodea Aveiro, salpicada de playas fluviales, cascadas, meandros y fallas.

¿Qué hacer en un día en Aveiro?

La encantadora ciudad de Aveiro se encuentra a 80 kilómetros al sur de Oporto. PIXABAY / ELRUTITAS

Además de pasear por sus calles y hacerse fotos en cada uno de los cientos de rincones instagrameables de su casco histórico, Aveiro ofrece actividades muy recomendables para descubrirla y disfrutarla al máximo. Empezando, como no, con un paseo en barco moliceiro (o mercante) por su ría: es la mejor manera de recorrer los canales de la llamada Venecia portuguesa y, además, visitar los puntos más emblemáticos de Aveiro, como los edificios Art Nouveau a orillas del canal, las salinas de Aveiro, el barrio de los pescadores o el Mercado de Pescado.

Una primera toma de contacto con la ciudad por agua que podemos (¡y debemos!) replicar por tierra: un free tour por Aveiro nos ayudará a no perder detalle de esta joya portuguesa. Se podrán admirar los edificios históricos más conocidos de la ciudad, como la iglesia de la Misericordia y su fachada de azulejos blancos y azules, el Ayuntamiento, el teatro municipal, la catedral, o Sé de Aveiro, que data del siglo XV.

Cabe destacar que, si se va a visitar durante los meses de julio y agosto, puede ser interesante reservar el free tour nocturno por Aveiro. Es un plan perfecto para aprovechar las últimas horas del día, huir del calor y, además, apreciar la encantadora iluminación de la ciudad al caer el día. Y, si lo que se busca es una experiencia más inmersiva en la cultura de esta localidad portuguesa, el free tour de las leyendas de Aveiro es la mejor opción.

Uno no puede irse de Aveiro sin pasear por la Costa Nova do Prado, por eso hacer un tour por sus playas puede ser una actividad ideal para hacer en familia. Esta propuesta recorre la playa de Barra, lade Costa Nova do Prado, las Salinas y también la Universidad de la ciudad, una de las más populares de Portugal.

