¿Te estás exfoliando para que te dure el bronceado? Todo lo que debes hacer (¡y lo que no!)

En verano, lucir un buen bronceado es el sueño de muchas. Una imagen en la que, no solo nos vemos con un color potente que logra que todos los looks nos favorezcan más, también con una piel jugosa, hidratada, brillante... Sin embargo, año tras año, después de esforzarnos para ponernos morenas, y aunque hayamos cumplido al pie de la letra las recomendaciones para no quemarse, acabamos pelándonos y llenas de manchas. ¿Qué hemos hecho mal? Entre otras cosas, es posible que no hayas sido constante con las exfoliaciones semanales o que, incluso, ¡no te hayas hecho ninguna! Pero, ¿por qué son importantes?

Gracias a esta técnica, podemos retira en pocos minutos las células muertas de la piel que pueden dar sensación de bronceado apagado o irregular. Además, al desobstruir los poros del cuerpo, los aceite y cremas hidratantes penetrarán y nutrirán mejor nuestra dermis, mientras que las protecciones solares también surtirán más efecto. ¡Que no te de miedo perder color! La exfoliación no afecta a la melanina: te seguirás bronceado y el resultado será más bonito y duradero. Eso sí, a la hora de hacerlo, te invitamos a apostar por el método manual: fácil de hacer en casa, difícil de causar daños a la piel, rápido, efectivo y barato. ¿Has usado alguna vez guantes vegetales?

Guante de Yute. Primor

Este modelo, por ejemplo, está hecho de yute, una fibra natural de la familia de las malváceas que es ideal para exfoliar y eliminar la piel muerta sin dañarla. Eso sí, siempre que primero esté humedecida e, incluso, con jabones naturales que ayuden a resbalar el guante para que no ocasione ningún tipo de herida. Si tenemos la piel delicada, además, podemos apostar por fórmulas de algodón que, esta vez sí, podemos pasarlas sobre la piel seca en cualquier momento para conseguir una exfoliación poco abrasiva.

Respecto a los productos, si bien es cierto que con la apuesta manual ya retiramos las zonas más secas, también tenemos donde elegir. Eso sí, primero debemos tener en cuenta que sigamos al pie de la letra las instrucciones del cosmético y que, si acabamos apostando por algún exfoliante químico, es fundamental no abusar de su uso ni aplicarlo más de una vez a la semana. Además, hay que preocuparse en eliminar con agua fría (o, como mucho, templada) todos los posibles restos, así como hidratar bien y en profundidad para reestablecer el equilibrio de nuestra piel.

