Cómo preparar la piel para el verano, evitar manchas y el envejecimiento prematuro

Con la llegada del calor, la piel necesita de una serie de cuidados extra si queremos mantenerla saludable, sin manchas y perfectamente hidratada. Siguiendo una serie de pasos de skincare sencillos pero imprescindibles, podremos disfrutar del sol, el relax y la vida al aire libre de la mejor manera.

Y para no saltarnos ninguno de los pasos imprescindibles para preparar la piel y lucirla perfecta en verano, hemos consultado a un buen número de expertos en la materia.

Todos ellos nos hablan de evitar la deshidratación, de proteger la piel de los radicales libres del sol para evitar la aparición de manchas, de reforzar la dieta con antioxidantes, de proteger la barrera cutánea que nos defiende de las agresiones externas y de suplementarnos en caso necesario para redondear la fórmula del éxito.

A continuación, vamos a ir explicando, con ayuda de los especialistas, en qué debe consistir nuestra rutina de cuidado facial para que nuestra piel no sufra los rigores de la estación (maravillosa) que está a punto de comenzar.

Calor y piel: "vamos a llevarnos bien"

Protege tu piel del sol Armin Rimoldi

Con la proximidad del verano y el aumento de las horas de exposición solar, la piel se encuentra más expuesta a las radiaciones solares. "A pesar de que el cuidado de la piel debe realizarse durante todo el año, es importante cuidarla aún más en verano, colocando la protección solar como absoluta prioridad de la rutina facial", comienza explicando el doctor Guillermo Llopis, de la clínica médico-estética Ferraro.

Estamos continuamente expuestos a radiaciones que afectan negativamente a nuestra piel, no solo provocando el envejecimiento, sino también lesiones que pueden llegar a ser malignas. La forma que tiene el sol de actuar sobre nuestra piel es produciendo radicales libres, que oxidan los tejidos.

Así pues, "los signos visibles que van a aparecer de forma prematura en cuanto al envejecimiento de la piel son la sequedad, un aspecto más apagado, así como la aparición de arrugas. En estos casos es ideal tratarlo con una buena rutina facial y tratamientos de conservación en clínica".

1. Primer paso: protección solar

Usar cremas solares de amplio espectro, y replicarías a lo largo del día, es imprescindible. Pixabay/AdoreBeautyNZ

Como comienzo imprescindible para cuidar nuestra piel antes de que llegue el verano está el uso de crema con pantalla solar total. Sí o sí. La primera razón nos la proporciona Sonia Lucena, experta en piel y propietaria del centro integral Método Five de Madrid.

"Los rayos UV del sol dañan las células de la piel, y la vuelven apagada y envejecida. Estar expuestos al sol de manera continuada se lo pone en bandeja a la aparición de manchas y arrugas al descomponer el colágeno y la elastina, responsables de la juventud de la piel. Además, los rayos UV pueden estimular el exceso de producción de melanina en ciertas zonas, lo que dará lugar a las temidas y antiestéticas manchas".

Candy Hernández, médico estético y directora de Candhé Clinic añade que "la protección solar es clave para frenar el envejecimiento prematuro. Esto no significa que no podamos disfrutar del sol, sino que debemos hacerlo de manera programada, evitando las horas de mayor radiación y usando fotoprotección a diario, repitiendo varias veces al día (especialmente en el rostro)".

Para elegir el protector solar correcto, la experta de Candhé Clinic propone "escoger uno con SPF mayor de 30 y de amplio espectro, para que nos proteja de los rayos UVA, UBV, la luz infrarroja y la luz azul. Las cremas de hoy en día ya no dejan la cara blanca y pringosa, por lo que no hay excusa para no utilizarlas en nuestra rutina".

Así evitamos que el sol provoque manchas en la piel

Las manchas solares son un problema en muchas mujeres, y hay formas de evitarlas. SVETLANA DAMJANAC

La doctora Carlota Berenguer Suárez, médico estético de clínicas Dorsia, reconoce que "las manchas solares son uno de los motivos de consulta más frecuentes en medicina estética. Pueden afectar a personas de cualquier fototipo y edad, y aparecer en cualquier zona del cuerpo (aunque lo más frecuente es rostro, escote y manos)".

¿Y por qué aparecen las manchas? "La piel tiene unas células llamadas melanocitos, que son los encargados de producir melanina que protege la piel contra los efectos de sol. Esa melanina reabsorbe la radiación UV y proteje a las capas más profundas. Cuando hay una exposición excesiva, los melanocitos puede alterarse, provocando la aparición de las manchas".

Para evitar nuevas manchas, y controlar las que ya podamos tener, la doctora Berenguer propone "aplicarse SPF 50 de amplio espectro todos los días del año, incluso cuando llueve y está nublado. Reaplicación frente al sol, y la crema solar siempre la primera que debe ponerse. Luego ya vendrá el maquillaje o lo que sea. Sugerencia: solar en formato bruma que llevemos siempre en el bolso para reaplicar".

Por lo que respecta a la rutina cosmética en casa, "hay que tener en cuenta el uso de despigmentantes que ayuden a reducir la producción natural de melanina. Los más importantes son el ácido glicólico, el retinol, ácido kójico, láctico y la niacinamida".

Laura Pardo, responsable de Skeyndor recomienda "la exposición gradual al sol, así como evitar las horas del mediodía. El objetivo es que la piel se vaya adaptando y graduando sus niveles de melanina. Comienza con periodos de tiempo breves y evita las horas del mediodía en las que la radiación es más perjudicial".

2. La clave de la luminosidad: una exfoliación suave

En verano, lo mejor es utilizar exfoliantes suaves dos veces por semana para eliminar la piel muerta y hacer que la piel luzca uniforme. Pixabay/ivanovgood

La exfoliación ayuda a eliminar las células muertas de la piel, lo que puede mejorar su textura y luminosidad. "Durante el verano es importante optar por exfoliantes suaves y evitar los tratamientos abrasivos que puedan sensibilizar la piel al sol", nos avanza la doctora García Bonome, del centro que lleva su nombre.

En este sentido, otra de las expertas consultadas por Mujer.es, la doctora Ana Baventsova del Instituto Médico Láser, explica que "la exfoliación ayuda a despejar los poros obstruidos y a suavizar la textura de la piel, lo que puede mejorar la eficacia de los productos de cuidado posterior. La exfoliación puede realizarse una o dos veces por semana, dependiendo del tipo de piel y la sensibilidad".

Además de los exfoliantes físicos, "también existen otros químicos que contienen ingredientes como ácidos alfa y beta hidroxiácidos (AHA y BHA), enzimas de frutas y ácido salicílico. Estos exfoliantes químicos pueden penetrar más profundamente en la piel y ayudar a eliminar las células muertas de manera más efectiva, sin causar irritación", concluye la doctora de IML.

3. Hidratación extra, fundamental

La hidratación en verano nos ayuda a preservar la barrera cutánea de la piel, más expuesta a la deshidratación. Yan Krukov / Pexels

Por lo que respecta a la hidratación, "es básico hidratarse de dentro hacia afuera, bebiendo agua suficiente durante todo el día para mantener la piel hidratada y saludable", según expone la doctora Bonome.

Para contrarrestar el envejecimiento prematuro, "es crucial mantener la piel bien hidratada y utilizar productos que reparen la barrera cutánea. Las altas temperaturas, la exposición solar prolongada y los ambientes climatizados pueden comprometer y deteriorar la estructura protectora de la piel, con pérdida de hidratación y una mayor susceptibilidad a irritaciones", apunta el cosmetólogo y director de Reviderm Arkaitz Felices.

Utilizar activos hidratantes "como el ácido hialurónico, el poliglutámico, aminoácidos y xilitoles puede reponer las reservas de hidratación y mantener la piel flexible y radiante. Las cremas o fluidos que contienen lípidos idénticos a los de la piel, como ceramidas, fosfolípido y ácidos grasos, son ideales para sellar la hidratación sin resultar pesados".

Para finalizar con el apartado de la hidratación, justa y necesaria, la directora dermocosmética de Boutijour, Marta Agustí, concluye: "puesto que el sol puede intervenir en una reducción de humedad, es necesario completar con fórmulas como los sérums ricos en ácido hialurónico y otros agentes humectantes".

4. El papel de los antioxidantes frente al envejecimiento prematuro

La vitamina C es un potente antioxidante. Freepik

Con el objetivo de neutralizar el daño causado por los radicales libres a nuestras células y proteínas estructurales como el colágeno, es fundamental el uso de potentes antioxidantes. "La vitamina C y la E pueden ayudar a proteger la piel contra el daño causado por los radicales libres, que se incrementan con el sol. Hay que considerar el uso de sueros con ingredientes antioxidantes para reforzar la defensa de la piel", dice la doctora Bonome.

El cosmetólogo de Reviderm habla de que "la vitamina C es bien conocida por sus propiedades, pero para una protección más robusta y versátil, se pueden emplear moléculas vegetales como los polifenoles, incluyendo las OPC (proantocianidinas oligoméricas) extraídas de semillas de uva roja, que ofrecen una acción antioxidante 20 veces superior".

En cuanto a la alimentación, otro de los grandes puntales para preparar la piel antes de verano, la CEO de Kuka & Chic, Nuria López, aconseja que no nos olvidemos de la dieta mediterránea: "El betacaroteno es el nutriente que provoca la pigmentación dorada en la piel a la vez que filtra los rayos solares ultravioleta (UV), protegiéndonos de quemaduras. La vitamina A favorece la producción de melanina y el buen funcionamiento de las células de la piel".

La vitamina A es un nutriente esencial, y está presente en las hortalizas de hoja verde como espinacas o brócoli. También son ricas en ella las zanahorias, el melón y los mangos. Sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios ayudan a proteger las células del daño solar.

Desde IML concluyen que "una dieta rica en antioxidantes, vitaminas y minerales es fundamental para mantener la piel saludable. Frutas y verduras, pescado, frutos secos y aceite de oliva son excelentes opciones para mejorar la salud de la piel y protegerla".

5. La nutricosmética y tratamientos en cabina, un refuerzo a considerar

La suplementación contra los efectos nocivos del sol ayudará a reparar la piel desde el interior. STEPHEN CUMMINGS/FLICKR - Archivo

En este particular, el de la suplementación 'desde dentro' que favorece la regeneración celular, la farmacéutica Mencía Hermosa (Bloom by Mencía) expone la importancia de fotoprotegernos vía oral. "De esta manera, podemos multiplicar la resistencia de la piel al sol, disfrutando de una protección completa y profunda".

Por lo que respecta a los tratamientos en cabina a tener en cuenta durante todo el año, en clínicas Dorsia recomiendan el peeling químico despigmentante (exfoliación controlada por capas con agentes despigmentantes); y tratamientos con láser IPL, fotona.

El doctor Guillermo Llopis, por su parte, menciona también el peeling químico "pero no más allá de principios de junio, o una vez que haya pasado el verano. Otra opción para eliminar manchas es el tratamiento Aquapure, que limpia y deja el poro impecable, sin imperfecciones ni pieles muertas. Durante el verano, recomiendo la redensificación con ácido hialurónico".

"Lejos de lo que muchos creen, de cara a preparar la piel para el verano, lo mejor que podemos hacer es ir retinizándola, aplicando retinoides más o menos hasta junio. De esta manera, cuando nos expongamos al verano, la piel ya estará hecha al retinol y podremos usarlo a diario. Este activo ayuda muchísimo porque hace que la piel se regenere mejor frente al sol, y funciona como potente antioxidante", concluye Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8.

