Aprende, de verdad, a aplicarte el autobronceador, contado por una experta... 'usuaria'

La experiencia y, por tanto, el método ensayo-error, es nuestra mejor baza para contar de una vez por todas cómo aplicar el autobronceador para que quede aceptable, ¿qué digo aceptable?, para que quede sublime.

No es fácil y requiere su tiempo. No confíes en llamativos reclamos del tipo: “aplica el autobronceador en dos minutos y luce piel morena…”. No, esto no es así. Yo he ido muchas veces 'hecha un cuadro' y por eso este testimonio es el mejor de todos, el de alguien que ha aprendido a usarlo a base de ir mejorando y corrigiendo errores. La reina del falso moreno me llaman.

¡Empezamos!

La cara

Es la parte más sencilla, primero por una cuestión de tamaño y, segundo, porque estamos más habituadas a maquillarlo y aplicar productos sobre élla.

Lo primero que hay que hacer es exfoliarla. Esta parte y la de hidratar es igual en cara y cuerpo. Una vez que hayas exfoliado suavemente el rostro, retira los restos de producto y aplica una crema hidratante que se absorba con rapidez.

Recomiendo elegir autobronceador de textura en crema ya que es la más fácil de extender.

No soy partidaria de aplicar el producto con guantes, se pierde sensibilidad. Así que coge un poco de producto con la yema de los dedos, ponlo en la frente y extiéndelo a conciencia desde las cejas hasta el nacimiento del pelo; y de sien a sien. Masajea bien el producto.

Luego aplica crema en ambas mejillas de la misma forma que pones tu crema hidratante. Masajea y arrastra el producto hasta las orejas, la barbilla, la zona del bigote y la nariz. Cuando hayas acabado, extiende el producto hacia la zona del cuello para que no se note el cambio de tono.

Ahora, lávate las manos ¡corre! Y seguimos.

Aun no hemos terminado con esta zona pero ya queda poco.

Coge un bastoncillo de algodón y pásalo por la raíz del cabello y por las cejas para eliminar posibles restos que se hayan quedado acumulados en la zona.

Ahora ya solo queda a esperar a que el ‘bronceado’ suba y veamos el resultado. Recomendamos no maquillar la cara hasta que no haya hecho efecto el producto para no aportar demasiado color el rostro.

Las cejas son el sitio preferido de los inoportunos restos de autobronceador. Alessandro Viero/Imaxtree

El cuerpo

De la misma forma que en la cara, hay que exfoliar primero e hidratar después. Elige también una textura en crema para las primeras veces y comienza la aplicación.

Empieza de abajo arriba (los pies los dejamos para el final). Masajea los gemelos, de tobillos a rodillas. Detente algo más de tiempo en las zonas en las que hay hueso y masajea a conciencia para que el producto no se quede en los ‘huecos’ de los tobillos o de las rodillas. Masajea ahora los muslos, hasta las ingles, aplica tanto producto como sea necesario, no escatimes y extiéndelo bien hasta que se absorba.

Subimos por el abdomen y escote repitiendo la misma operación.

Ahora vamos con los brazos. Extiende bien la crema, insiste en los codos y en las muñecas para que el producto se absorba bien. En la cara interna del brazo no apliques producto, simplemente extiende ligeramente el que has puesto en los brazos así el efecto quedará más natural.

No prometemos este resultado en la primera aplicación pero en dos o tres... seguro que sí. IMAXTREE.COM

Ojo. Un error muy común es mancharse los antebrazos (cara interna) durante la aplicación del producto en el resto del cuerpo, vigila que esto no ocurra.

Le toca el turno a los pies. Aplica producto en el empeine y extiéndelo hasta los dedos y el tobillo. Con las manos masajea también la crema por los laterales del pie para que se vaya difuminando el tono en esa parte.

Ya sin producto vuelve a masajear tobillos, rodillas, codos y zona de la axila.

No te olvides de lavarte bien las manos, sobre todo entre los dedos y bajo las muñecas, para eliminar restos de producto.

Y queda la parte más difícil: la espalda.

Tenemos una mala noticia (o no…): no puedes hacerlo sola. Únicamente con la ayuda de otra persona podrás tener una aplicación 10, así que convence a alguien para que te aplique la crema de modo uniforme sobre la espalda (¡y dale las gracias, después!).

No te olvides de decirle a 'tu ayudante' que se lave las manos al finalizar.

Una vez que hayas acabado el proceso (te dijimos que no era fácil y ahora sabes que rápido tampoco), espera entre 10 y 15 minutos para vestirte.

Ahora ya solo nos queda confiar.

Verás como cada vez tardarás menos y saldrá mejor. ¡Palabra de 'lover fake tan'!