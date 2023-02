Volumen inmediato con estos 5 trucos para cabello lacio

Existen mil formas distintas de llevar el pelo y presumir de melena. Mientras hay quienes prefieren apostar por un corte de tendencia, otras se mantienen fieles a su estilo de siempre, concentrando todos sus esfuerzos en el cuidado del cabello. En cualquiera de los dos casos, una de las mayores preocupaciones de las mujeres consiste en que el pelo se vea voluminoso y con cuerpo, tratando de evitar al máximo el aspecto apagado que, a menudo, presentan los tipos de cabello lacio.

Para conseguirlo, uno de los primeros pasos es acudir a la peluquería y, siguiendo los consejos de los profesionales, obtener un corte o peinado que, de alguna manera, ya siente las bases para un cabello con más volumen. No obstante, el proceso no termina aquí, pues una vez llegamos a casa, conviene seguir una serie de claves y trucos que nos garanticen este volumen en el pelo lacio prácticamente todos los días.

1. El corte de pelo perfecto

María Baras, directora artística de Salón Cheska (C. de Velázquez, 61, Madrid) asegura que llevar el corte idóneo es el mejor escenario del que se puede partir para potenciar el volumen de un cabello lacio. "No solamente tiene que ser una melena corta, se puede elegir el largo que te apetezca y hacer un corte con forma. Es verdad que si es fino y escaso no puedes hacer muchas capas porque pierdes solidez en la punta y recomendamos ir un poco más al corto (a veces sacrificas el largo por el volumen), pero no siempre tiene por qué ser así".

"Todo esto, eso sí, si hablamos de pelo liso y fino, que también existe el pelo fino y ondulado. Las que lo tienen son más afortunadas porque, con el ondulado, consiguen un efecto visual de más cantidad de pelo. En cualquiera de los dos casos, es perfecto un corte con capas invisibles, que son aquellos que no te quitan densidad en la punta, pero te aportan movimiento y, en el pelo liso, dan mucho cuerpo", explica.

2. La importancia de un buen champú

Es imprescindible utilizar el champú adecuado a nuestro tipo de pelo. Getty Images / iStock

En lo que respecta al cuidado del cabello para conseguir potenciar su volumen, los productos que utilizamos pasan a tener un papel fundamental. Así lo indica María Baras porque "si usas un champú superpesado, por ejemplo, y especialmente en cabello rizado, te estará hidratando demasiado y quitando todo el volumen".

Además, la estilista insiste en la importancia de utilizar acondicionador, independientemente de cómo sea el pelo. "No cometas el error de decir: 'no me pongo acondicionador, que se me aplasta el pelo o me resta volumen'. Es importante que la punta esté bien sana y para eso necesitamos hidratar la melena, así qué un acondicionador para cabello fino que sea ligero y no aporte peso es ideal"

3. Una ayuda extra: productos voluminizadores

Tras el lavado se pueden seguir aplicando productos que den un extra de volumen y cuerpo al pelo. ¿Un ejemplo? Los sprays voluminizadores. "A mí me gustan aquellos que te dan un poquito de cuerpo y sirven también como protector del calor. Es importante utilizar productos que engrosen la punta y la protejan, porque realmente el pelo fino es mucho más delicado y a veces buscando el volumen o tener una melena más larga, nos olvidamos de cuidarlo y protegerlo, que es lo realmente básico para que se vea más denso", asegura la directora de Salón Cheska.

"Si tu punta está muy sana, está más hidratada y se ve más sólida, parecerá que tienes más cantidad de pelo. Puede parecer una tontería, pero hay que cuidarlo muchísimo y normalmente se suele hacer lo contrario. Y yo lo entiendo porque es verdad que en el mercado hay muchos productos que dan mucho peso, están muy siliconados y no son nada buenos, pero hay otros muchos que sí, entonces hay que ir probando hasta dar con el adecuado, tener en cuenta la forma correcta de aplicarlo etc.", afirma María.

4. Así hay que secar el pelo para conseguir volumen

Secar nuestro cabello con movimiento es vital para conseguir volumen. Freepik

En cuanto al secado del pelo, profesionales y gente de a pie coinciden en que la mejor fórmula para multiplicar el volumen es hacerlo cabeza abajo. María Baras cuenta que "también hay quienes se lavan la cabeza boca abajo para conseguir volumen desde el lavado, pero eso hay que comprobar que funcione. A mí me parece que es algo que tiene sentido porque al final estás despegando todo el rato la raíz del cuero cabelludo".

Por esta razón, indica que al peinarlo, aplicar productos y ponernos la toalla tras el lavado boca abajo potenciaremos el efecto. "La idea es que tú misma te des un masaje mientras lo secas o aplicas productos boca abajo para mover mucho la raíz y despegarla del cuerpo cabelludo para que se seque con movimiento". Además, más allá del secador, se pueden optar por otros trucos de secado saludable y natural que aportan volumen como peinar el pelo húmedo en churritos para marcar la onda o recoger la melena en un moño cuando el pelo esté a un 95% seco. "Truquitos sencillos para que no tengas que estar con la plancha y la tenacilla porque evidentemente cuando haces ondas con estas herramientas, el pelo tiene muchísimo más volumen, pero utilizarlas todos los días no es para nada aconsejable", asegura la estilista.

5. Cosméticos infalibles para cabello en seco

Para rematar el proceso de lavado y cuidado del pelo enfocado a potenciar el volumen, se pueden aplicar ciertos cosméticos en seco que, además de alargar este efecto, garanticen un pelo limpio durante más tiempo. "Las melenas lisas suelen tender a tener la raíz grasa y pierden también volumen, por eso, porque se queda más lacio. Hay productos que se aplican en seco, como los texturizadores, o los champús en seco, que consiguen alargar este efecto de volumen, además de evitar que se engrase".

Otros trucos para dar volumen al cabello lacio pasan por utilizar los clásicos rulos y conseguir un poco de forma, así como llevar a cabo métodos de moldeado natural, como la técnica de enrollar un calcetín alrededor del pelo o dormir con varias trenzas repartidas en el pelo. "Hay que experimentar con el pelo, pero sin dañarlo, que eso es lo más importante", concluye María Baras de Salón Cheska.

