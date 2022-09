Trucos fáciles para que el pelo crezca más rápido

Si hay un deseo que a todas se nos ha pasado alguna vez por la cabeza es el de conseguir una melena larga y fuerte. Cuando vemos a mujeres luciendo su 'pelazo' pensamos, "¿por qué a mí no me crece?". La realidad es que existen muchos factores que provocan que tu pelo (que por supuesto que crece, como todos los demás) crezca más lento. Entre ellos, además de factores genéticos, también debemos tener en cuenta otros externos como la contaminación, cómo nos cepillemos o incluso el material de la tela de nuestra almohada.

Sea como sea, todavía hay esperanza, ya que existen distintos trucos básicos y facilísimos para cuidar el cabello y conseguir que nuestra melena sea fuerte y brillante, por imposible que pueda parecer.

1. Lavar el pelo con agua fría

El agua fría no agrada a nadie, eso es así. Sin embargo, de sobra conocemos los beneficios de darse una ducha a baja temperatura para la circulación, por ejemplo. Pues bien, lo mismo ocurre con el pelo, ya que ayudará a que el cuero cabelludo no sufra deshidratación (especialmente en verano).

2. Evitar el uso de aparatos térmicos

Planchas, tenacillas, rizadores... Nuestro cabello está expuesto constantemente al calor térmico. Sin embargo, ya lo dicen los expertos: un uso excesivo de estos aparatos puede dañar nuestro pelo desde la raíz hasta las puntas. Por ello, lo mejor es prescindir del secador siempre que se pueda o, en su defecto, utilizarlo con aire frío y sin acercarlo demasiado a la melena. Y, por supuesto, no te olvides de aplicar un protector térmico.

3. Llevar a cabo una alimentación sana

La alimentación juega un papel fundamental en nuestra salud. Al igual que hay ciertos alimentos que pueden hacernos más felices, tal y como explica la experta en nutricosmética Gema Cabañero, el qué comemos también es básico para el crecimiento de nuestro pelo. Las vitaminas, los minerales y las proteínas hacen que el pelo se mantenga brillante y que crezca más rápido y sano.

4. Cortar las puntas

No, no es un mito. Las puntas del pelo se debilitan con el paso de los meses y por esta misma razón tenemos que 'cortar por lo sano'. Lo que recomiendan los expertos es hacerlo cada dos meses aproximadamente, para que el pelo se mantenga fuerte.

Cortar las puntas cada dos meses ayudará a que tu pelo crezca sano y fuerte. Puxabay/jackmac34

5. Cepillar el pelo correctamente

Lo creamos o no el cómo cepillemos nuestro cabello resulta básico, ya que es el paso fundamental para eliminar impurezas, contribuir a la caída normal del cabello y dar volumen. Sin embargo, si queremos evitar que el pelo se parta, es importante cepillar de medios a puntas con mucho cuidado y utilizar un cepillo con cerdas anchas.

6. Utilizar un champú apropiado para las necesidades de cada cabello

Por suerte, en el mercado 'beauty' encontramos todo tipo de productos de cuidado capilar y para todo tipo de necesidades: desde fortalecedores hasta reparadores. No obstante, es importante que no nos desesperemos si utilizamos uno y no nos funciona del todo bien, al final se trata de un proceso de 'prueba-error'. Eso sí, aquellos con ingredientes naturales o con propiedades reparadoras serán muy beneficiosos para la salud del cabello.

Productos para que el pelo crezca más rápido D.R / Canva

Termo-protector alisante de Be Natural. Disponible en Perfumerías Primor. (Precio: 6,99 €). Champú 'Pro Longer' de L'Oréal Professionnel. Disponible en salones especializados. (Precio: c.p.v). Acondicionador 'Ultimate Repair' de REF. (Precio: 27,98 €). Ampollas 'Rescate' de Pantene. (Precio recomendado: 4,99 €). Mascarilla 'Glacial White Caviar Hydra-Pure Rescue Masque', de Miriam Quevedo. (Precio: 55 €).

Acondicionador 'The ritual of Karma' de Rituals. (Precio: 12,50 €).

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.