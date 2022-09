Nuevo look de la reina Letizia: un corte de pelo rejuvenecedor y sin canas

Es una semana muy importante para la reina Letizia, pues cumplirá 50 años el próximo 15 de septiembre. A mediados de mes parece que la rutina también ha vuelto para los miembros de la Casa Real, quienes están retomando una agenda llena de compromisos. En este sentido, durante la tarde de ayer, tanto Felipe VI como doña Letizia acudieron al acto inaugural del 'Año Picasso' (1973-2023), con el fin de conmemorar el 50 aniversario de la muerte del pintor.

El acto, que tuvo lugar en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, estuvo presidido por los reyes. Y, como es habitual, doña Letizia volvió a sorprender tanto con estilismo escogido para la ocasión como con su 'beauty look', esta vez protagonizado por un cambio de look de lo más favorecedor.

La reina llevó un vestido blanco camisero, con manga corta amplia, de corte midi y anudado a la cintura, lo que favorece muchísimo la silueta. Además, lo combinó con un bolso y zapatos de salón en color rojo intenso. Sin embargo, en esta ocasión el protagonismo se lo ha llevado el nuevo look que doña Letizia ha estrenado: un corte de pelo muy rejuvenecedor y sin canas.

Las canas ya son una de las principales características de la imagen de la reina. Esta tendencia capilar, que aboga por la naturalidad, es la que la reina ha defendido a capa y espada.

Desde que los mechones blancos comenzaron a tener visibilidad en la melena de Letizia, la reina los ha lucido con orgullo renunciando a los tintes. No obstante, a días de cumplir 50 años, parece que ha decidido 'camuflarlas' con un baño de color, que ha resultado de lo más acertado.

Este tipo de técnica capilar ofrece un resultado más natural que cualquier tinte, ya que mantiene el color original del cabello y, además, aporta brillo a cualquier melena, por lo que se convierte en un tratamiento ideal para después del verano, ya que le devuelve luminosidad e hidratación pérdida a causa de factores externos del verano como la sal, el cloro o el sol, entre otros.

La reina Letizia estrena nuevo look cortando su melena y tapando sus canas GTRES

Asimismo, la reina Letizia ha optado por una reparación de la melena muy completa al cortarse las puntas y volver a la media melena tan rejuvenecedora y que ha lucido durante tantos años. En el evento de ayer, estrenó este nuevo look peinando su cabello con unas sutiles ondas y raya lateral.

En definitiva, se trata de un nuevo look muy favorecedor y rejuevenecedora con el que la reina Letizia despide sus 49 años y da la bienvenida a una nueva década.

