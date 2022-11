¿Pelo graso? Si se te ensucia rápido el pelo puede ser que estés haciendo algo mal

No es pereza. Lo cierto es que, sobre todo para las que tienen el pelo largo, el momento de la ducha puede alargarse demasiado. Desenredar, lavar, acondicionar, secar, peinar y a veces incluso planchar, puede quitarnos incluso horas muy valiosas de nuestro día. Pero es que reducir la frecuencia del lavado no solo nos hará ganar horas. Te aseguramos que la salud de tu cabello y de tu cuero cabelludo también lo agradecerá.

Y dirás, muy bien, pero, ¿cómo hago para lavarme el pelo lo menos posible sin que se vea dañado, desarreglado o incluso grasiento? Lo cierto es que el cabello funciona por costumbres y debe ser educado. Por ello, la mejor forma de cuidarlo será acostumbrarle a hábitos saludables.

Poco a poco, el cabello responderá y, cada vez, aguantará más días limpio, sin un aspecto apagado ni graso. Estos son algunos cambios en tu rutina en la ducha recomendados por los expertos en peluquería de Jean Louis David que harán que, poco a poco, necesites menos frecuencia en tu lavado.

¿Cada cuánto?

Es evidente que un pelo limpio es imprescindible para una buena imagen e higiene personal. Pero, si te lavas el pelo cada vez que te metes a la ducha, estás cometiendo un error. Hay factores que pueden influir en la frecuencia de nuestros lavados: ir al gimnasio, tener un evento especial, la época del año, nuestro tipo de cabello... No obstante, desde Jean Louis David dan un consejo generalizado: "Cada persona y sus circunstancias varían, pero, por lo general, lavarlo 3-4 días a la semana es más que suficiente. Lavarlo cada día es un completo error".

El champú, mejor natural

Si eres de las que piensa que cualquier champú vale, es hora de que llevemos la contraria. Los expertos de Jean Louis David tienen claro que un champú adecuado es fundamental en nuestra rutina de cuidado. En general, se recomienda usar uno con pH neutro (entre 4,5 y 5,5) para que no dañe el pH natural de nuestro cuero cabelludo, a la vez que limpie en profundidad.

Los profesionales de la marca recomiendan champús naturales, sin siliconas, ni sulfatos, que queden en el cabello y atraigan la suciedad.

Especial atención al cuero cabelludo

La sensación de un pelo sucio viene, en la mayoría de ocasiones, de las raíces de nuestro cabello. Es en el cuerpo cabelludo donde se encuentran las glándulas sebáceas y, por lo tanto, donde se acumula la grasa generada entre lavados. Si tu pelo se ensucia rápidamente, puede que no estés prestando demasiada atención a esta zona.

Préstale especial atención a tus raíces con un masaje que active la circulación sanguínea y permita la llegada de nutrientes a todo el cabello. Lo ideal, si tienes tiempo de una ducha larga y reparadora, sería darle un primer lavado con el champú al cuero cabelludo con un buen masaje, y un segundo al resto del cabello hasta las puntas.

Es importante prestar atención al cuero cabelludo Andrey Popov (iStock)

Cuidado con el acondicionador

El mal uso de cremas y acondicionadores es una de las principales causas de la aparición de grasa en nuestro cabello. Aplicar mal este producto puede darnos una sensación de pelo sucio incluso horas después del lavado. Por ello, debemos tener cuidado con cómo lo incluimos en nuestra rutina de cabello.

Su aplicación debe de realizarse de forma adecuada, en las puntas, evitando siempre la zona de la raíz. Para obtener resultados óptimos y máxima suavidad, "aplica el bálsamo en largos y puntas, lavados y secados ligeramente con toalla, luego déjalo actuar durante 3 minutos antes de enjuagar bien" aconsejan los expertos de Jean Louis David.

Y, ¿el agua?

No te vamos a pedir que uses agua helada en pleno noviembre. Pero sí es cierto que utilizar agua demasiado caliente puede afectar a nuestra salud capilar, además de tener una incidencia directa en la sobre producción de sebo. Por ello, el agua tibia será nuestra mayor aliada. "Para mantener el buen aspecto del cabello, lo mejor es usar agua templada para activar la circulación del folículo piloso y evitar la formación de grasa en el cuero cabelludo", recomiendan los expertos.

Aplica el acondicionador en largos y puntas Getty Images / iStock

Por último, toca secar

Aunque no lo parezca, el uso excesivo del secador puede potenciar la producción de grasa, dando una sensación de pelo sucio antes de tiempo. Por ello, lo mejor será dejar tu pelo secar al aire. No obstante, el secado natural puede ser complicado para algunas, especialmente en los meses en los que bajan las temperaturas. Si nos vemos en la necesidad de usar secador, lo ideal es que la temperatura no sea muy alta (aunque tarde más en secar).

Los expertos aconsejan evitar incidir directamente sobre la raíz. En su lugar, debemos "secar desde las raíces hasta las puntas, es decir, en el sentido de la fibra capilar, teniendo cuidado en mantener el aparato paralelo a los cabellos", aseguran.

