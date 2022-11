Estos son los cortes de pelo que más te favorecen según tus facciones

Muchas veces vemos a nuestras famosas favoritas con looks, peinados o cortes de pelo que nos encantan y a la hora de ponerlos a prueba en nosotras mismas, todo acaba en un verdadero desastre. Encontrar un estilo favorecedor es más complicado de lo que parece en un principio y es que entran en juego muchos factores, entre ellos, nuestros rasgos.

Realizarse un cambio de look es una decisión muy difícil y dar con el corte adecuado que haga resaltar nuestra belleza se convierte en una de las tareas más importantes. Nuestras facciones condicionan mucho a la hora de escoger un look determinado, no obstante, los estilistas siempre nos aconsejan cuál es el que mejor nos va según nuestro tipo de rostro.

Para conseguir el corte perfecto, hemos consultado a los expertos en peluquería de Bloss, salón de belleza de Barcelona, que nos han asesorado con distintos looks según nuestras facciones.

En líneas generales, los expertos nos aseguran que los cortes a la altura de la clavícula favorecen a todo tipo de rostros, pero siempre hay excepciones. Por lo que si tienes dudas, opta siempre por esta opción. Sin embargo, los flequillos que tan de moda están sientan mejor en rostros alargados o con frentes amplias.

Rostro redondo

Este tipo de rostro destaca por ser igual de largo que de ancho, dando la apariencia circular y sin tener los rasgos muy marcados. Lo puedes reconocer en Selena Gomez, Miley Cyrus, Kirsten Dunst, Ana de Armas, Gigi Hadid y Emma Stone.

Si tienes el rostro redondo, los expertos de Bloss nos recomiendan cortes largos, a capas que se inicien por debajo de la barbilla, medias melenas (a la medida de la espalda) y pixies largos. Sin embargo, nos sugieren evitar flequillos y cabellos muy cortos.

Ana de Armas GTRES

Rostro ovalado

Los rostros ovalados se definen por tener la cara más larga que el ancho de los pómulos, la frente más ancha que la mandíbula y un mentón redondeado. Este tipo lo podemos ver en Beyoncé, Megan Fox y Jennifer Lawrence.

En el caso de los rostros ovalados, los cortes que más favorecen son las medias melenas, aunque casi siempre sientan bien casi todo tipo de looks. Un long bob o un pixie son una buena opción, ya que, además, rejuvenecen.

Jennifer Lawrence GTRES

Rostro cuadrado

Una de las cosas que más definen a un rostro cuadrado es una mandíbula muy marcada y afilada, con una barbilla ligeramente inclinada y una curva mínima. Por lo demás, todas las medidas de la cara son bastante similares. Lo podemos reconocer en Keira Knightley, Olivia Wilde, Paris Hilton y Penélope Cruz.

Según los cuentan los expertos, para los rostros cuadrados lo ideal son los cortes capeados con volumen, flequillo largo y aportar volumen en la parte de la coronilla para alargar el rostro. Los flequillos rectos y el pelo corto son los looks que deberían evitarse.

Olivia Wilde GTRES

Rostro alargado

Este tipo de rostro se define por ser bastante delgado y sin demasiadas prominencias, con una altura que supera a la anchura. Lo hemos podido ver en mujeres como Sarah Jessica Parker, Blake Lively, Dakota Johnson y Liv Tyler.

Tal y como nos cuentan los expertos, los rostros alargados necesitan aportar sensación de volumen en los laterales para generar una mayor armonía, por lo que los flequillos y las melenas midi son perfectas para ellos. También recomiendan evitar los cortes demasiado largos.

Blake Lively GTRES

Rostro rectangular

De nuevo, la cara vuelve a ser más larga que ancha, pero esta vez los pómulos y la mandíbula están más definidos. Este corte de cara lo podemos encontrar en Lucy Liu, Claudia Schiffer, Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie.

Los rostros rectangulares necesitan aportar equilibrio en la zona de los pómulos y el mentón y para ello desde Bloss nos recomiendan melenas largas, flequillos, rizos y cortes bob. Una buena opción son los looks muy cortos y desenfadados o los largos con volumen, sobre todo a la altura de la clavícula.

Angelina Jolie GTRES

Rostro diamante

En cuanto a los rostros con forma de diamante, se caracterizan por tener unos pómulos muy prominentes más anchos que la frente y la mandíbula. Por otro lado, el mentón tiende a estar marcado. Halle Berry, Taylor Swift, Lucy Hale y Salma Hayek lo tienen.

En este tipo de rostros, los expertos nos recomiendan evitar el pelo muy liso y apostar por largos medios con flequillo, además de cortes bob, long bob y pixie.

Taylor Swift GTRES

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.