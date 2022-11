¡A prueba de 'selfies'! Este es el producto de maquillaje imprescindible para salir bien en las fotos

Coges el móvil, te haces una foto. No te convence. Haces otra, pero no termina de gustarte. ¿Qué está pasando? Todas lo asociamos a las poses o a la luz pero, ¿y si realmente lo que pasa es que no te terminas de ver con buena cara?

Especialmente en redes sociales como Instagram, cuando esto ocurre recurrimos a la solución más rápida: nos ponemos un buen filtro. Sin embargo, si eres de las que prefiere mostrarse al natural, tenemos que decirte que hay un solo producto que puede ayudarte a ello y que es un imprescindible en cualquier neceser de maquillaje, tengas la edad que tengas.

Más allá de la base de maquillaje o el iluminador, que aportará luz a tu rostro, existe este producto del que te hablamos y que no solo elegimos nosotras como un 'must have' sino que una de las 'influencers' de belleza y moda más valoradas del país también se queda con él.

Natalia Osona, quien ya acumula un millón de seguidores en su Instagram, está especializada en contenido de belleza y moda. La madrileña se sabe todos los trucos y 'tips' para sacarnos el máximo partido en nuestros 'outfits' y 'beauty looks'. Por toda esta experiencia, acaba de ser fichada por Primark Beauty como embajadora para lanzar su propio 'Edit' donde elige sus favoritos de una colección de maquillaje 'cruelty free' de la firma irlandesa.

Con motivo de esta colaboración, hemos podido charlar con la 'influencer' para conocer desde cómo fueron sus inicios en el mundo de las redes, pasando por su emprendimiento con su propia firma de moda, y hasta para descubrir sus 'tips' de belleza. Y entre todas las cosas que nos ha contado, hay una que nos ha parecido especialmente útil de cara a nuestro día a día más 'instagrammer' (gracias, Natalia).

La creadora de contenido nos desvela cuál es el producto que recomendaría para salir bien SÍ o SÍ en una foto sin filtros. Natalia lo tiene clarísimo: "Un corrector siempre te puede ayudar a crear ese efecto filtro". Pero, ¿qué tiene este producto para ser tan importante para conseguir una 'buena cara'? ¡Fácil! No solo ayuda a disimular ojeras (causantes de que mostremos una cara cansada), sino que es clave para tapar granitos, marcas e incluso para hacer un efecto 'lift-up', tal y como confiesa en la entrevista con Mujer.es.

Natalia Osona presentado su 'Edit' junto a Primark Beauty Cortesía

¿Cómo aplicarlo correctamente?

El corrector es un aliado para un buen maquillaje, sin embargo es necesario conocer cómo aplicarlo correctamente para obtener un buen resultado. Para ello, puedes utilizar tanto tus dedos como un pincel o una esponja; pero será clave las zonas donde lo apliques.

Es importante que el corrector solo cubra aquellas zonas totalmente necesarias, ya que cuenta con una gran cobertura y no tiene sentido aplicarlo de manera homogénea por todo el rostro.

Por ello, es importante maquillar la ojera (únicamente en la zona más oscura de la misma, donde se marca, para equilibrar el tono) y una vez que se haya cubierto la zona deseada, puedes aplicar el resto que quede tanto en la esponja, en el pincel o en los dedos por el resto del contorno de ojos.

Por otro lado, de cara a tapar los granitos y otras marcas, se recomienda utilizar un tono más claro que el de tu base pero sin que llegue a ser blanco, porque tampoco quedaría bien. ¿Cómo usarlo? Aplica alrededor del granito y fúndelo a toques con la yema de los dedos. Y ya estarás lista para tu 'selfie', 'say cheese!'.

Contorno de ojos Imaxtree

Los imprescindibles 'beauty' de Natalia Osona

El corrector o un buen labial son dos básicos para la 'influencer' pero la 'wish list' definitiva de la madrileña es...

'Lip liners': "¡No puedo vivir sin ellos", confiesa. Su favorito es el color Velvet Touch, para llevar día a día fundido con su tono natural de labios.

"¡No puedo vivir sin ellos", confiesa. Su favorito es el color Velvet Touch, para llevar día a día fundido con su tono natural de labios. 'Lip kits' : para dar un toque 'glow' a los labios.

: para dar un toque 'glow' a los labios. Corrector: reconoce que es su secreto para cubrir sus ojeras cuando no ha dormido bien. Y como veníamos diciendo, es su básico incluso para salir bien en las fotos.

reconoce que es su secreto para cubrir sus ojeras cuando no ha dormido bien. Y como veníamos diciendo, es su básico incluso para salir bien en las fotos. Colorete en crema : confiesa que es un 'must' tanto para el día a día como para un evento especial, ya que aporta vitalidad al rostro.

: confiesa que es un 'must' tanto para el día a día como para un evento especial, ya que aporta vitalidad al rostro. Máscara de pestañas: para ella su favorita de Primark Beauty es 'Fake it Electric' porque "las alarga muchísimo y quedan fenomenal".

para ella su favorita de Primark Beauty es 'Fake it Electric' porque "las alarga muchísimo y quedan fenomenal". Pestañas postizas: para un 'mood' más de fiesta. Ella escoge las 'False Lashes Pink'.

para un 'mood' más de fiesta. Ella escoge las 'False Lashes Pink'. Uñas postizas: "Adoro cuidarme las uñas y me encanta llevarlas largas, por eso elijo las 'Almond gloosy false nails'".

"Adoro cuidarme las uñas y me encanta llevarlas largas, por eso elijo las 'Almond gloosy false nails'". Base de maquillaje: la madrileña se queda con 'Flawless Glow' porque le gusta que sea ligera y que al mismo tiempo ilumine la cara.

la madrileña se queda con 'Flawless Glow' porque le gusta que sea ligera y que al mismo tiempo ilumine la cara. Iluminador: imprescindible para resaltar las facciones y dar luz a la mirada.

Una banda para el pelo: para poder hacer correctamente las rutinas de 'skincare'.

para poder hacer correctamente las rutinas de 'skincare'. Un organizador de maquillaje giratorio: para almacenar todos los productos.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.