El secreto de Grace Villarreal, una de las 'influencers' de moda más queridas en España

Grace Villarreal es una de las 'influencers' más veteranas del panorama español. Nacida en Colombia y criada en Estados Unidos, es hija de un pastor evangelista y madre de tres hijos, además de una inspiración para muchas amantes de la moda. Cuando aún nadie se dedicaba a esto y la palabra 'influencer' nos sonaba a chino, ella se atrevió a dar el paso y comenzó su canal de Youtube.

Diez años después, su contenido de moda, belleza y lifestyle ha cambiado mucho. "Creo que me he encontrado a mí misma a lo largo del tiempo. Empecé un poco perdida, como nos pasa a todas, probandolo todo hasta encontrarme, hasta encontrar lo que me hace sentir cómoda", comenta la 'influencer'.

El paso de los años le ha hecho darse cuenta de que los fondos de armario son su mejor aliado, esas prendas de buena calidad que sobreviven a todos los cambios de temporada. Grace menciona tres piezas claves para su estilo, prendas que siempre mete en su maleta: "Lo primero un 'jean' que quede espectacular. Me ha tocado hacer looks con la colección de 'jeans' de Amazon Fashion y desde el primer momento sabía cuál quería elegir: el 501 de Levis. No me puede faltar un buen 'jean'".

Para combinar los vaqueros, la 'youtuber' lo tiene claro. "Lo segundo unas zapatillas, New Balance por ejemplo, porque sirven para un plan de andar o deporte pero también son perfectas para el 'street-style'". ¿Su último imprescindible? Una sudadera. "Un look con una sudadera mona siempre lo puedes defender", asegura Grace.

Un estilo lleno de contrastes

Matilda Djerf, Leia Sfez y Leandra Medine son algunas de sus principales referencias en el mundo de la moda. Los básicos son una parte muy grande de su armario, aunque reconoce que le gusta, de vez en cuando, incluir una prenda muy en tendencia.

Para ella es complicado definir su estilo en una sola palabra. "Diría que clásico e… igual es muy atrevido decir sexy, porque es verdad que no suelo enseñar mucha piel, pero sí que me gusta, aunque sea un look clásico y masculino, meter un toque femenino exagerado o arriesgado".

Grace Villarreal en París Instagram / @gracevillarreal

La 'influencer' lo tiene muy claro: jugar con los contrastes es uno de los mejores consejo de estilo. Ella lo aplica en su día a día y en sus looks, con los que siempre enamora a sus seguidores. "Me gusta, por ejemplo, ponerme un blazer gigante pero de repente debajo un slip dress. Ese contraste creo que es muy bonito".

Este toque masculino ha influido también en los diseños de su marca, The Villa Concept. "Suena raro, pero muchas de las prendas que tenemos vienen del armario de mi padre, que se viste fatal. Se viste mal pero tiene esas prendas que son muy buenas y antiguas, que todas nos peleamos por ellas, como un abrigo de alpaca que tiene desde hace treinta años".

"No hemos hecho intencionadamente una marca sostenible"

Junto a su hermana Grace comenzó The Villa Concept hace años, con la idea de crear una 'concept store' enfocada en diseñar, producir y crear productos clásicos, atemporales y de alta calidad. Lejos del 'fast fashion', huyen de los grandes 'stocks' y crean prendas pensadas para durar. "Por el tipo de piezas que creamos sí termina siendo un 'slow fashion', porque al final las prendas de fondo de armario que son de buena calidad te pueden durar diez años, con lo cual sí tiende a esa sostenibilidad, aunque no hemos hecho intencionadamente una marca sostenible", comenta Grace.

Influencer, empresaria, madre y obsesionada con el 'skincare'

A sus 33 años, Grace ha alcanzado 800 mil suscriptores en su canal de Youtube. Desde 2012, publica cada semana vlogs donde enseña su día a día, rutinas para el cuidado del cabello, tutoriales de maquillaje y 'tips' para conseguir tu estilo personal. En sus videos se puede ver otra de sus facetas, la de madre. No es, ni quiere ser, una 'youtuber' sobre maternidad, pero sus tres hijos forman un parte muy importante de su vida y también de su contenido.

A pesar de sus múltiples proyectos, Grace le sigue dando prioridad a la moda y la belleza, aunque no al mismo nivel. "Me encanta cuidar de mi misma, levantarme en casa y hacerme mi rutina de belleza. Aunque esté en pijama, pero llevar mis cremas es fundamental. Es verdad que, en casa, el tema moda es muy 'chill', tiendo a la comodidad. Siempre voy en chándal de algodón cómodo o 'homewear'. En mi día a día la moda es primordial porque me gusta, pero para mí es más importante la parte de belleza", nos cuenta la 'youtuber'.

"Tengo una obsesión con la juventud, me tengo que ir embadurnada a dormir"

En cuanto a básicos de belleza, la mayor de las Villarreal lo tiene muy claro: "Siempre cremas hidratantes y 'serums'. Me encanta tener la cara brillante, sentir que está hidratada". La rutina de cuidado de la piel, ya sea por la mañana o por la noche, es un momento especial sin el que no se va a dormir tranquila. "Tengo una obsesión con la juventud, me tengo que ir embadurnada a dormir", reconoce Grace entre risas.

Los imprescindibles de Grace Villarreal

La 'influencer' defiende tres prendas como sus imprescindibles, todas disponibles en Amazon Fashion. Se trata de básicos que jamás pasarán de moda. ¡Aquí su selección!

Sudadera de rayas, de Amazon Fashion Amazon

Una sudadera de color azul marino de corte 'oversize' y estampado de rayas jamás puede fallar. Puedes combinarlo durante los meses de entretiempo y durante todo el invierno. Además, las que más saben de moda la llevan anudada a los hombros como accesorio cuando las temperaturas lo permiten. ¿Te vas a quedar sin la tuya?

Vaqueros Levi's 501 Amazon

Contar con unos vaqueros de calidad en nuestro armario siempre es un acierto. Los Levi's son esos 'jeans' que te durarán años y sientan bien a todo tipo de siluetas.

New Balance 574 Amazon

Otro atemporal que no puede faltar en tu zapatero son unas zapatillas cómodas y que combinen con todo. Las New Balance siguen siendo las favoritas de las expertas de moda, en cualquier color y para todo tipo de looks.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.