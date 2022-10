El nuevo maquillaje viral es con calcomanías: así lo confirma TikTok

Te hemos enseñado maquillajes sencillos y complejos, para ojos, piel y labios, y muchos de ellos, hay que reconocerlo, han salido de TikTok, una app de videos donde las tendencias más originales se hacen virales en cuestión de días.

La última tendencia en el mundo 'make up' que hemos visto en esta aplicación consiste en crear un look de maquillaje poniendote 'tattoos' temporales en la cara. Sí, lo que oyes. De primeras puede parecer algo extraño o incluso peligroso, pero lo cierto es que el resultado es muy llamativo y no implica ningún riesgo.

La tiktoker americana @_.melodius_ fue la primera en usar estos tatuajes como producto de maquillaje. Ella los ha colocado en el lagrimal exterior de sus ojos, creando una especie de 'eyeliner' con las calcomanías. La tiktoker complementa sus looks con sombras de colores que crean un maquillaje de ojos original y muy divertido. Algunos de sus videos mostrando los looks ya han alcanzado más de 7 millones de visualizaciones.

Este 'trend' ha llegado hasta Tiktok España y ya ha conquistado a muchas amantes del maquillaje, que han querido probar este método en su propia piel. Las mariposas se han convertido en el dibujo más común en estos videos, aunque las flores o las estrellas también tienen su huequito en esta tendencia.

Los 'eyeliners' gráficos y los maquillajes de ojos con ilustraciones ya habían pasado a formar parte de las rutinas de muchas amantes del 'make up'. Con esta nueva tendencia, cualquiera puede llevar un diseño con figuras originales y detalladas sin necesidad de tener dones para el dibujo ni un pulso de cirujana.

Dónde conseguirlos

Si quieres unirte a esta nueva tendencia, solo tienes que hacerte con un kit de calcomanías y tener un poco de maña. Pero, ¡cuidado! Debes fijarte en que no lleven ningún producto que pueda dañar tu piel o tus ojos.

Si quieres asegurarte, puedes hacerte con un kit de mini tatuajes aptos para tu piel, como los que vende la marca Innia Beauty. Están impresos con tintas vegetales, así que no tendrás ningún problema.

Tatuajes temporales (3,00€) Innia Beauty

