Parece algo básico, pero no siempre nos cepillamos el pelo bien y no solo importa cepillarlo a diario y evitar que se enrede, también es importante hacerlo de manera correcta, sin romperlo. El cepillado idóneo es aquel que se realiza desde el interior, desde la nuca. Hay que empezar a desenredar las puntas, sujetando el mechón desde abajo, y, una vez que estén desenredadas, subir a medios y hasta la cabeza para poder cepillar todo el cabello de arriba abajo en último lugar. De esta forma, no se romperá tanto tu pelo, como sí lo hará si empiezas a peinarte directamente desde arriba hasta las puntas.

Además, hay otra serie de consejos que pueden ayudarnos, como cepillarte el pelo a diario en seco antes de irte a dormir o por las mañanas, para que cuando lo laves no cueste tanto eliminar los enredones. Además, peinarlo con cuidado justo antes de la ducha también ayuda a no romperlo después. En resumen, si tenemos especial cuidado cuando nos cepillamos el cabello, evitaremos en gran medida problemas como el pelo quebrado o las puntas abiertas que tanto preocupa a las personas con una melena larga y tanto nos obliga a ir a la peluquería. Por otro lado, si gastas mucho dinero en productos para el cuidado de tu pelo y, después, no lo cepillas correctamente, estás siendo contraproducente.

Por otro lado, es tan importante saber cómo cepillarse el pelo como conocer qué utilizar para llevar a cabo esta acción. Y es que, no todo vale, hay que utilizar los mejores cepillos y los que mejor funcionen con tu cabello. Los hay ideales para desenredar, los que funcionan en pelo muy fino, en melenas rizadas y aquellos que alisan el pelo sin dañarlo. Por ejemplo, si lo que más te preocupa es desenredar tu pelo por las mañanas o cuando sales de la ducha, hace unos años nacieron unos cepillos especiales desenredantes que siguen arrasando en redes sociales. Y, una de las marcas más buscadas es Tangle a la venta en Primor por menos de 10 euros.

Lo cierto es que llevan muchos años a la venta y siguen siendo trending topping, no es de extrañar, ya que los cepillo de Tangle Teezer desenrendan sin tirones y facilitan el peinado gracias a las cerdas que se deslizan con suavidad sin esfuerzo en todo tipo de cabellos. Lo mejor es que se pueden utilizar tanto en seco como en mojado y tienen son antideslizantes para que puedas utilizarlo hasta en la ducha para extender bien tu mascarilla o acondicionador. Aunque, si lo prefieres con mango para una mayor comodidad, porque te has acostumbrado a ellos, este de la misma marca te ayudará.

Cepillos para pelo rizado

Sin embargo, si tienes el pelo rizado y grueso, quizás, necesites un cepillo con más fuerza para tu día a día, por eso, este de Amazon es ideal. Pose ocho brazos flexibles con un mango resistente. Esa es la clave para hacer que este cepillo desenredante necesite un 70% menos de tiempo para hacer su trabajo, a la vez que produce un 80% menos de dolor, tal y como señala la marca.

Para terminar esta lista no podíamos dejar de señalar el cepillo desenredante mejor valorado de Amazon que ya alcanza, ni más ni menos, que las 64.241 valoraciones positivas de usuarios que ya lo han probado.

Cepillo Balmain para alisar el pelo

Por último, no podíamos dejarnos tampoco el cepillo para el pelo de Balmain que hace que tengamos que lavarnos menos la cabeza. Su secreto radica en cómo está fabricado y en sus púas de jabalí, que distribuyen los aceites naturales del cabello desde el cuero cabelludo a las puntas en el cepillado, evitando que se acumulen solo en una parte. Reduce además el frizz y aporta brillo al pelo porque aumenta la circulación sanguínea. Sin olvidarnos tampoco que ayuda a desenredar el cabello. ¡Lo tiene todo!

