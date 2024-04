Estas son las enfermedades que se detectarán con el cribado neonatal a partir de verano

Fenilcetonuria

La fenilcetonuria (PKU) es un trastorno metabólico raro de origen genético que provoca que no se metabolice correctamente la fenilalanina, un aminoácido imprescindible para que formen correctamente las proteínas y los tejidos.

No metabolizar este aminoácido provoca retraso en el desarrollo y, al no ser metabolizada, se convierte en tóxica, provocando daños en el cerebro de manera acumulativa e irreversible. Si se detecta precozmente, con medicación y una dieta correcta (controlando mucho las proteínas que se comen), las personas con fenilcetonuria pueden llevar una vida complemente normal.

