Descalzos, tumbados y muy juntos en pleno vuelo, asombran al resto de pasajeros: "No puedo creer lo que estoy viendo en el avión"

Viajar en avión, especialmente si se hace en clase turista, puede no ser la mejor experiencia posible. Con asientos pequeños, sin apenas separación entre las filas y teniendo que estar rodeado de desconocidos, los viajes largos pueden ser muy duros. Por eso, no son pocos quienes intentan ingeniárselas para poder estar lo más a gusto posible.

Sin embargo, el caso de esta pareja ha dejado sin palabras al resto de viajeros. En una fila de tres asientos, dos personas decidieron hacer "su nido de amor" durante un vuelo de cuatro horas. Sin importarles las miradas, los dos se tumbaron muy apretados el uno con el otro y se quitaron los zapatos para estar más cómodos.

Así, tras tumbarse, no dudaron en pasarse todo el viaje haciéndose arrumacos y demostrando lo mucho que se querían. "No me puedo creer lo que estoy viendo en el avión", ha compartido Flea a través de su perfil de X, la red social conocida anteriormente como Twitter, "Se pasaron así las cuatro horas enteras del viaje".

Ante el comportamiento de la pareja, el usuario no dudó en subir una serie de imágenes que rápidamente se hicieron virales. La publicación cuenta ya con más de 21 millones de reproducciones y no han tardado de llenarse de todo tipo de comentarios. "No me creo que permitieran esto, y encima descalzos", o "esto es superinseguro", han sido algunos de los mensajes más repetidos.

Aunque, también ha habido quien se ha sentido "identificado" con las fotografías. Y es que, detrás de la romántica pareja, se puede ver como una chica se encuentra completamente dormida: "En la vida, yo soy ella".