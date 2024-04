Se compra una casa por un euro en Italia, pero con un gran inconveniente: "Sé que es chocante, pero abrid la mente"

Comprarse una casa es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los jóvenes de hoy en día. Y es que con el precio del alquiler subiendo cada vez más y las hipotecas pidiendo todo tipo de requisitos para poder mudarse, independizarse es actualmente algo que no muchos logran conseguir. Aunque, lo cierto es que hay quien consigue gangas hasta en el sector inmobiliario.

Prueba de ello ha sido el caso de Yasmina Rakib Requena, una usuaria de TikTok que ha dejado sin palabras a todos sus seguidores con su último vídeo. Y es que, se ha convertido en la propietaria de una gran casa en un pueblo de Sicilia, Italia, por tan solo un euro. Aunque, no todo es tan bonito como a ella le gustaría.

"Me he comprado una casa por un euro. Es antigua, de pueblo, está para reformar y hay que entender que se vende por un euro", ha comenzado a explicar en su publicación mientras mostraba cómo es la vivienda por dentro.

Como podría esperarse por este precio, la casa no está en las mejores condiciones, aunque sí que tiene un gran potencial. No solo es de un gran tamaño, sino que cuenta con cuatro plantas, sótano y una buhardilla. Además, dispone de dos entradas por diferentes calles, haciendo aún más accesible la vivienda. "Con vistas a la montaña, es una casa bastante grande, aunque es para reformar. Las vistas son espectaculares", ha explicado.

La casa, como tal, sí que le costó un euro, pero a eso debe sumarle los gastos de gestión. "Se venden casas por un euro. Me ha costado ese euro, 490 euros de gestión inmobiliaria y 2.500 el notario", ha querido recalcar.

Como así ha asegurado, no sabe si en España este tipo de prácticas se hacen o no, aunque no cierra la posibilidad. "En España que esto no se haga o no se conozca no significa que no exista, se venden, sé que es chocante, pero abrir la mente", ha reflexionado a modo de conclusión.