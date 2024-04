Quién es y qué hacía el protagonista del mayor fenómeno viral de lo que va de 2024

Seguro que te ha llegado, vía X o incluso WhatsApp, un vídeo correspondiente a la Semana Santa en España. Sí, se trata del mayor fenómeno viral de lo que va de año.

Son apenas unos segundos de un primer plano de un hombre hasta ahora desconocido -al menos para el gran público internauta- en el que, en un momento dado, sonríe a cámara.

Solo unos segundos que han hecho que se convierta el vídeo más viral de internet lleno de comentarios de humor. Pero, ¿quién es su protagonista? Se trata de Darío Fernández Parra, que, según los medios de comunicación andaluces, se ha convertido en un auténtico referente en lo que se refiere a la escultura sacra.

"Yo quería hacer una obra que perdure, que no sea solo la novelería", asegura el artista a El Confidencial. Sobre su aparición estelar en las redes, opina brevemente: "Yo no sigo las redes, me dedico a trabajar y a hacer vida real", dijo antes de subrayar que él es "serio y formal".

El vídeo en cuestión fue grabado en la Iglesia Conventual de San Antonio de Padua, donde está el nuevo misterio que ha realizado el escultor en su taller de la calle Viriato para acompañar en el paso procesional al crucificado de Sebastián Rodríguez.