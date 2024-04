Así se vengan las azafatas de los pasajeros que se niegan a cambiar de sitio para permitir que las familias estén juntas

En los aviones, sobre todo en las aerolíneas de bajo coste, es frecuente que las familias no puedan sentarse juntas. Por eso, dependen de la buena voluntad de aquellos pasajeros que decidan cambiar de asiento para permitir la unión familiar.

Pero no todo el mundo acepta. Por eso, una azafata de vuelo ha revelado cómo actúa cuando eso ocurre, y sobre todo cuando hay niños involucrados, recoge el Wall Street Journal.

Mitra Amirzadeh, una azafata con sede en Orlando (Florida, EEUU), dice que las solicitudes de intercambio de asientos se han vuelto tan frecuentes que ocurren durante ocho de sus diez turnos mensuales.

Amirzadeh, de 38 años, dice que interviene como meditadora cuando haya un niño involucrado. Si no aparece ningún voluntario dispuesto, recurre a un enfoque más agresivo: asignar al pasajero que no quiere cambiar el papel de 'niñero'.

"'¿Entonces vas a cuidar al niño pequeño?'", dice la azafata que le pregunta al pasajero inflexible. "Entonces querrás sus snacks y sus libros para colorear, porque los necesitarán", agrega.

No obstante, Amirzadeh cree que los pasajeros que esperan un asiento específico deberían pagarlo por adelantado. "La próxima vez que sientas que te enfadas o te frustras por no conseguir el asiento que deseas (...) debes recordar que no pagaste para elegir tu asiento", dice.

Otra ex asistente de vuelo mostró en un vídeo en TikTok sus cálculos sobre la probabilidad de intercambiar asientos con éxito.

"¿Alguna vez has querido cambiar de asiento en un avión para sentarte al lado de tu amigo o pareja? Aquí están las tasas de éxito en el cambio de asiento, edición para parejas'", explica la usuaria de TikTok Jeenie Weenie en su vídeo, que acumula más de 300.000 me gusta.

Si eres una pareja que quiere cambiar de asiento con un pasajero solo en la misma área, dice que la probabilidad de éxito es cercana al 100%. "Nunca nadie me ha dicho que no", dijo.

Pero si el cambio de asiento implica que un pasajero se mueva hacia la parte trasera del avión, eso reduce sus posibilidades a aproximadamente un 20%. Y si el asiento está cerca de un baño o de un bebé que llora, la tasa de éxito se desploma a alrededor del 40%.

Mientras tanto, si le pides a un pasajero que renuncie a su asiento de la ventana o del pasillo por un asiento del medio, la probabilidad de que acepte es incluso menor, alrededor del 10%.

Pero al revés, ofreciendo un asiento junto a la ventana o en el pasillo a un asiento del medio, las posibilidades aumentan hasta el 99,9%.