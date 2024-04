Una estadounidense explica cómo ha mejorado su vida social gracias al transporte público en España

Moverse en transporte público en las grandes ciudades españolas y europeas no es ninguna novedad, aunque, al parecer, en ciertas partes de EEUU puede no resultar tan usual.

Así lo ha contado Raquel, una estadounidense que se encuentra viviendo en Madrid. La joven ha asegurado que el transporte público ha mejorado enormemente su vida social y que la gente realmente no se da cuenta de lo importante que es: "Una cosa que los españoles y los europeos dan por hecho es el transporte público".

"Obviamente, hay muchos beneficios, es muy cómodo y es más barato… Pero creo que la gente no se da cuenta de lo muchísimo que afecta tu vida social", ha comenzado a explicar a través de su cuenta de TikTok. Como así ha asegurado, ella es de Texas, donde "no hay opciones" de poder moverse en trasporte público.

"Para ir a tomar algo tendría que coger un Uber desde mi pueblo a la ciudad más cercana. Porque en mi pueblo los bares son ilegales. Tampoco se puede comprar alcohol en el súper", ha asegurado. De hecho, salir implica gastarse más de 100 dólares y estar casi una hora en coche.

Esto afecta mucho a tu vida social, porque para ir a tomar algo tienes que organizarlo muy bien o tener a alguien que te vaya a buscar. "Todas estas cosas suman y creo que esta es una razón muy de peso por la que somos tan solitarios en Estados Unidos", ha explicado.

Por eso, su vida en España es mucho más ajetreada y puede moverse con más libertad: "Ahora en España me voy a tomar algo con unas amigas y he pagado 1,50 euros por la entrada al metro y luego voy a volver también en transporte público". "Viva el transporte público. Me encanta", ha concluido muy contenta.