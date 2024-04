Una profesora española que vive en Finlandia explica el motivo por el que le han rechazado su foto del DNI: "Para una que me gusta..."

Andrea, una joven profesora española que vive en Finlandia y que comparte contenido a través de TikTok, ha explicado por qué le han rechazado su foto para hacerse el DNI finés, algo que le ha sorprendido mucho.

"¿Sabías que en el DNI finés no puedes poner una foto sonriendo con dientes?", ha comenzado expresando Andrea en uno de sus vídeos de la red social. La joven ha mostrado la foto que quería poner en el documento de identidad. "Para una foto tipo DNI que por fin me gusta...", ha añadido.

La profesora ha explicado que la semana anterior fue a hacerse su DNI finés y ha enseñado en el vídeo el resultado final del documento, con una foto distinta a la anterior, esta vez sin enseñar su sonrisa.

"Menos mal que se me ocurrió coger diferentes fotos desde España, por lo que pudiera pasar. Al final las he necesitado", ha comentado. "Podemos decir que soy oficialmente finesa", ha concluido la joven.

El vídeo de Andrea se ha hecho viral y cuenta con más de 11.000 visualizaciones. "En España hace años te decían lo mismo, que no sonrieras, no sé si por norma", "En el inglés no puedes tener flequillo, te tienes que retirar el pelo" y "En Italia tampoco, al menos para mis últimos pasaportes y los de mis hijos nos tuvimos que hacer dos veces las fotos", han comentado algunos de los usuarios de TikTok.