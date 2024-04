Lola Lolita entra en pánico al saltar en paracaídas: "Tenía que concentrarme para poder respirar y no perder el conocimiento"

La influencer Lola Lolita, con sus 3,6 millones de seguidores en Instagram es una de las creadoras de contenido más conocidas en España y una de las más naturales. Así lo demuestra día a día, sobre todo cuando se enfrenta a sus miedos, como el vértigo.

La joven tenía una campaña promocional que la llevó junto a su hermana, otra conocida influencer bajo el nombre de Sofía Surferss, a saltar en paracaídas.

Lola ha subido a su Instagram un vídeo de la experiencia, en el que hace declaraciones como "mamaaaaaa, mamaaaaaaaaaaaa" o "aaaaaaaaaaaaaaah, me cago en todo, joder, no, no, no, no hostia, hostia, mamaaaaa, mamaaaaaaaaaaa, paraaaaaaaaaaaa, me cago", para poco después añadir "Dios, qué fuerte".

En el vídeo puede verse que su hermana salta segundos antes que ella y que justo en ese momento Lola entra en pánico y comienza a chillar, mientras el monitor la lleva hacia la puerta. Una vez en el aire y durante unos segundos, Lola saluda a la cámara, para después chillar de nuevo cuando el instructor, en tándem con ella, le muestra maniobras con el paracaídas.

En el texto que acompaña a la imagen la joven influencer añadía más información sobre el asunto. "Cuando vi a Sofía caer, sentí el verdadero terror, no puedo explicaros lo que sentí en la caída libre pero tenía que concentrarme para poder respirar y no perder el conocimiento".

"Íbamos a 250Km por hora", decía Lolita "sentía que me moría, eso sí, el momento paracaídas viendo las vistas, es de las cosas más bonitas que he sentido en mi vida", añadía.