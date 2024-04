La atracción de un parque de atracciones de Madrid que consigue hacer llorar de la risa: "Esto no lo hacía ni yo en plástica"

No son pocos los visitantes que cada día acuden a todo tipo de parques de atracciones con la esperanza de pasar un día lleno de todo tipo de emociones. Gracias a las atracciones y espectáculos, quienes acuden a este tipo de lugares no dejan de sorprenderse, aunque en el caso de Claudia no ha sido por lo que a ella le hubiera gustado.

A través de su cuenta de TikTok, la mujer ha mostrado a todos sus seguidores la atracción que más le "ha gustado" de todo el Parque Warner de Madrid, pero no por lo espectacular que pueda ser, sino porque "es una mierda como una catedral". "¿Quién ha hecho esto? Se supone que es una atracción de decorados. Esto no lo hacía yo ni en plástica", ha comenzado a decir entre risas en su vídeo.

Como se puede ver en la publicación, gracias a un pequeño coche, ella y su acompañante han visitado recreaciones de algunas de las localizaciones más destacadas de Los Ángeles, EE UU. "Mirad Santa Mónica, ¡uy, qué chulo!", se le puede escuchar decir con ironía. De hecho, incluso su pareja se ríe al mirar como en los volcanes "se ve lo que hay por dentro".

"Por Dios, un poquito de glamour", le ha pedido Claudia al parque. Aunque lo que no puede negar es el buen rato que ha pasado viendo los decorados: "Oye, pues esta atracción es la que más me ha gustado porque me he reído, vamos... Qué pedazo de mierda". Pero no quedaba ahí, porque aún quedaba "el plato fuerte", un mural de Hollywood: "No han repasado la pintura desde que se abrió el parque".

El vídeo cuenta ya con casi 200.000 reproducciones y, como no es de extrañar, no han tardado en llegar los comentarios. "Nosotros estuvimos esperando media hora y lo más emocionante fue al final, que parece que te vas a chocar con el coche que está delante", ha asegurado un seguidor.