La desolación de una mujer, a lágrima viva, porque su hija la olvida en el aeropuerto: "Yo nunca me olvidé de ella"

La mayoría de las personas idolatran a su madre, pero en ocasiones puede pasar que los hijos, no siendo perfectos, metan la pata a la hora de devolverles todo lo que les han dado, como le ocurrió a una madre cuya hija la dejó olvidada.

La mujer mexicana estaba en aeropuerto de Utah, en EE UU, a donde supuestamente debía ir a buscarla su hija. Una vez allí, se dio cuenta de que estaba sola y subió a redes sociales su desconsuelo.

Llorando, la mujer contaba qué le había pasado. "Mi hija me dejó olvidada en el aeropuerto, aquí en Utah. Se le olvidó de que yo venía a visitarla. Se fue con sus amigas a cenar y a mí me dejó aquí", contaba la señora.

"A mí nunca se me olvidó ella en alguna parte. Los hijos se olvidan bien fácil de las madres, y a mí no se me olvidaba a ella, en ningún momento se me olvidó", se lamentaba la señora, que grababa las imágenes en la terminal del aeropuerto.

"Me da tristeza porque no creía que me fuera a pasar a mí, menos de ella", concluía su vídeo de desahogo, que sólo en Twitter acumulaba ya más de 2,3 millones de reproducciones.