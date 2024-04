Una periodista de la BBC confirma que Kate Middleton dona regularmente su pelo a niños que padecen cáncer

Desde que Kate Middleton desapareció de la esfera pública fueron muchos los rumores acerca de su estado de salud e, incluso, hubo quienes aseguraron que los príncipes de Gales se habían separado. Ante esto, la casa real británica decidió que Kate emitiese un comunicado.

Mediante la publicación de un vídeo, la princesa de Gales confirmó que padece cáncer y había estado recibiendo ciclos de quimioterapia preventiva.

Así, a raíz de este anuncio, el nivel de especulación ha disminuido, pero siguen siendo varios los rumores que corren acerca del estado de Kate Middleton. Por ello, este martes, Espejo Público ha contactado en directo con la periodista de la BBC, Helen Wade, quien ha confirmado cómo se encuentra la futura reina consorte de Inglaterra.

De esta manera, la periodista ha confirmado que Kate Middleton donó su pelo a niños enfermos de cáncer antes de su diagnóstico y de forma anónima: "Esto lo lleva haciendo la princesa desde 2018. Es una cosa que hacen muchas mujeres e, incluso, niñas que tienen el pelo largo".

Sin embargo, Helen Wade ha desmentido que en el vídeo en el que la princesa anuncia que padece cáncer ya llevase una peluca, aunque no ha podido decir si Kate llevaba o no extensiones: "Lo que es verdad es que no era una peluca, es su pelo".

Respecto a la recuperación de la agenda pública de los príncipes ingleses, Wade ha confirmado que Guillermo retomará sus funciones a partir del 17 de abril, cuando los niños vuelvan al colegio tras las vacaciones de Semana Santa: "Aún no sabemos cuándo veremos a la princesa porque no se ha programado ningún acto de ella todavía".