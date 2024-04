Harry de Inglaterra pone una condición para viajar a Londres con su mujer y sus hijos

Los Juegos Invictus nacieron gracias a la iniciativa del príncipe Harry de Inglaterra, muy sensibilizado con heridos de guerra o de conflictos militares, sus protagonistas. Eso fue en mayo de 2014, por lo que estos Juegos celebrarán próximamente su décimo aniversario, un largo camino en el que Meghan ha invertido mucho entusiasmo también, tras conocer a Harry y casarse con él.

Con motivo de este importante evento, habrá un oficio religioso el 8 de mayo en la catedral de San Pablo de Londres, donde precisamente se casaron sus padres, Carlos y Diana. Harry quiere asistir con su mujer y sus dos hijos, Archi y Lilibeth, pero para que esto suceda ha puesto una condición, según revela el periódico The Telegraph: volver a tener protección oficial cuando esté en Reino Unido.

El Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas (RAVEC) decidió en 2020 que, cuando visitara su país, Harry ya no recibiría protección financiada por fondos públicos, al haber decidido alejarse de su familia, la del rey actual.

La última aparición de los duques de Sussex fue en Canadá, por causa de los Juegos Invictus. Karwai Tang

Los abogados del príncipe iniciaron una batalla legal para avisar, en primer lugar, de que su cliente fue "señalado" y tratado de manera "menos favorable" con la decisión de cambiar el nivel de su seguridad personal. Consideran esta decisión "ilegal e injusta", e insisten en que Harry cree que sus hijos, Archie y Lilibet, no pueden "sentirse como en casa" en el Reino Unido si "no es posible mantenerlos a salvo".

El propio Harry dijo tener una "gran tristeza" al haberse visto obligado a abandonar el país en 2020, ya que "el Reino Unido es mi hogar".

Y habló de la necesidad de ofrecer seguridad a los suyos. "El Reino Unido es fundamental para la herencia de mis hijos y es un lugar en el que quiero que se sientan como en casa, tanto como el lugar donde viven en este momento en los Estados Unidos. Eso no puede suceder si no es posible mantenerlos seguros cuando estén en suelo británico. No puedo poner a mi esposa en peligro de esa manera y, dadas mis experiencias en la vida, soy reacio a ponerme en peligro innecesariamente también",se lamentó.

Sin embargo, el juez del Tribunal Superior, Sir Peter Lane, rechazó el argumento del duque y concluyó que el enfoque de RAVEC no era irracional ni injusto. Un planteamiento que ahora Harry desea cambiar.