Deja dos ventanas en su balcón para que sus perros puedan ver los pasos de Semana Santa

En Andalucía, la Semana Santa es una de las fechas más importantes del año. El olor a incienso, los balcones decorados con los colores de las diferentes cofradías y los miles de pasos que, siempre que el tiempo acompañe, podrán hacer sus recorridos como cada año. No son pocas las personas que no se quieren perder estos días de máxima devoción, y los animales no son menos.

Por ello, en una casa de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, un vecino ha querido que sus mascotas puedan disfrutar de la carrera oficial del Cristo como cualquier otra persona. Para ello, solo ha necesitado un poco de ingenio.

Así, a la decoración de su balcón ha instalado dos pequeñas ventanas para que sus animales puedan asomar la cabeza. Al descubrir el ingenio del vecino, uno de los habitantes de la localidad no dudo en grabar lo que estaba viendo para subirlo a TikTok.

"¿Qué pasa hijo? Está lloviendo, no va a salir ningún paso", se puede oír decir a la persona que se encontraba grabando. Y es que, los animales parecían mirar expectantes por saber si finalmente la cofradía saldría o no. "Con lo bonito que sois", aseguraba el hombre.

Además, ha querido dejar claro que las imágenes no eran "ni Sevilla, ni Cádiz Capital, ni Córdoba": "Esto es Sanlúcar de Barrameda y olé". Sin embargo, por mucho que los animales quisieran, debido al mal clima, finalmente ni la Borriquita ni La Santa Cena ni El Huerto pudieron hacer sus recorridos.