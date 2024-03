Un 'youtuber' intenta limpiar el mando de su consola y descubre que está habitada: "Fue como una explosión"

Es importante cuidar las consolas para que funcionen de la mejor manera posible. No solo intentando evitar que entre polvo o agua en los lectores, sino haciendo que los mandos también estén en perfectas condiciones. Por ello, un streamer intentó dejar perfectos sus aparatos sin saber que lo que iba a descubrir le dejaría "traumatizado".

Todo comenzó hace apenas un mes, cuando el australiano RyanUkAus se encontraba restaurando el mando de una Dreamcast. Aunque no tenía pensado grabar el proceso, al descubrir el elemento "extraño" dentro de la máquina no dudó en dejar constancia de ello. Así lo ha explicado en su canal de YouTube.

Cuando comenzó a desmontar la consola descubrió una "explosión de hormigas" saliendo del mando. Así, comenzó a intentar "manejar" la situación de la mejor manera, aunque lo cierto es que no había forma de intentar parar la gran cantidad de bichos que aparecieron de la nada.

Como así explicó el gamer, la consola le había llegado de Japón hacía un par de años y desde entonces no lo había abierto. "Solo puedo pensar que había algo dulce dentro para atraer a las hormigas", explicó en su vídeo. Lo más llamativo es que no había solo una "colonia entera" de hormigas, sino que, además, había una especie de bichos alados que no supo identificar.

Para intentar solucionar el problema de la plaga, lo que hizo fue dejar la consola al aire libre para que los insectos se fueran y, cuando ya no hubo ninguno, limpió el "almacén de huevos" en el que se había convertido el mando.

Tras dejar durante un día entero la consola abierta para que los animales no pudieran volver, volvió a montarlo todo. Lo más llamativo es que al limpiarlo, el mando volvía a funcionar perfectamente. Pero ahora ha asegurado que ahora tiene "un nuevo miedo".