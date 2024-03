Eurostat deja por los suelos a Bulgaria al felicitarla por su día nacional y España despliega su ingeniosidad en las redes

Bulgaria celebró este domingo el Día de la Liberación, que cada 3 de marzo recuerda la constitución del país como un Estado propio tras la derrota del Imperio otomano en la guerra de Oriente.

Con ese motivo, la Oficina Europea de Estadística decidió tener un bonito gesto y felicitar a Bulgaria en la celebración de su día nacional. Pero lo que comenzó con una iniciativa bienintencionada ha acabado en algo parecido a una humillación.

Y es que, para su felicitación, Eurostat ha creado una infografía en la que compara diversos indicadores (porcentajes de personas con educación superior y habilidades digitales básicas, consumo de energía renovable, etc) de la UE y Bulgaria... y el país balcánico sale claramente perdiendo.

Enseguida, aunque algunos han pedido a Eurostat que rectifique, las redes de usuarios españoles han desplegado toda su ingeniosidad y han tirado de ironía.

Así, algunos han bromeado con la situación compartiendo canciones como Rata de dos patas, de Paquita la del Barrio; recordando la polémica felicitación de cumpleaños en Instagram de Kiko Rivera a su hermana Chabelita ("No nos hablamos y no creo que lo haga, ya que me has fallado [...] Pero tengo que felicitarte"); y con otros hilarantes mensajes.