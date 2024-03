La estrategia de un azafato de Ryanair para vender su lotería: "Puedes no volver a volar con nosotros en tu vida"

Uno de los clásicos de viajar en Ryanair es asistir a la venta de su particular lotería, las tarjetas rasca y gana, que la tripulación suele anunciar a bombo y platillo en cada vuelo. La originalidad está servida a la hora de captar la atención de los viajeros, y uno de estos tripulantes de cabina lo ha conseguido, hasta el punto de hacerse viral en TikTok.

La usuaria @eleenajaje ha grabado la peculiar estrategia de uno de estos azafatos para tratar de vender a bordo el rasca y gana de Ryanair y la ha compartido en la red social. "Que le suban el sueldo a este azafato", ha valorado, tras lo ocurrido.

"Esto es horroroso, esta es su oportunidad. Por tan solo dos euros, Con tan solo dos euros, pueden comprar un boleto de lotería y no volver a volar con nosotros en su vida", comenta el azafato por el altavoz.

En el vídeo se pueden escuchar también las risas de algunos pasajeros que estaban prestando atención a la venta de la lotería de Ryanair.

A continuación, el azafato ha detallado lo que los ganadores pueden hacer si les toca el premio máximo: "¿Un millón de euros?, pum. 'Pues me voy en Iberia, o me voy en Air Europa, o me voy... ¡Hala!, como un señor, como yo me lo merezco", ha dicho.

Su forma de vender las tarjetas de rasca y gana no deja indiferente a los pasajeros, y algunos usuarios lo han reconocido en los comentarios. "Yo he viajado con él. Es buenísimo", ha valorado una usuaria. "Con este señor he volado yo, y es súper gracioso