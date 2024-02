Una joven relata cómo un policía la ayudó en su peor momento y le consiguió "el trabajo de su vida: "Nunca he ganado tanto dinero"

La cuenta de Soy Camarero en X, la red social conocida anteriormente como Twitter, se caracteriza por compartir con todos sus seguidores la parte más dura de todas las personas que se dedican al mundo de la hostelería. Desde las malas condiciones laborales a las conductas de algunos clientes.

Por ello, no es de extrañar que algunos usuarios de la red social también cuenten en la bandeja de comentarios sus propias anécdotas relacionadas con las quejas. Prueba de ello ha sido la historia que Raquel.

Soy Camarero estaba mostrando cómo un hostelero le ofrecía a un futuro trabajador una jornada de once horas de trabajo por durante siete días a la semana, por solo 800 euros al mes, cuando ella ha narrado como tuvo una entrevista para "un sitio así".

"Estaba en un polígono de Málaga. Estaba desesperada porque no tenía para pagar el alquiler y me gasté el dinero que me quedaba en el bonobús para ir a la entrevista", ha comenzado a explicar, "salí de allí deprimida y me senté en la parada del bus, y me abordó la policía".

Al ver a la joven, le pidieron la documentación por estar en ese lugar, a lo que ella, tras el mal rato, no pudo evitar ponerse a llorar: "Uno de los polis me dijo que no se me ocurriese trabajar allí, me invitaron a subir al coche y llevarme a casa, por el camino fuimos charlando, llamó a un amigo suyo".

Así, el agente encontró "el trabajo de su vida", porque se dio la casualidad de que el amigo estaba en busca de una camarera. "Un bar de playa, lleno de buen rollo y gente joven, el bar de moda del momento. Ganábamos por horas y con plus si superábamos cierta cantidad de dinero de caja", ha asegurado, "nunca he ganado tanto dinero".

Aunque, no solo mejoró su vida, sino que, además, se hizo amiga del agente: "Obviamente, nos hicimos colegas y descubrimos que nos flipaba el cine fantástico e íbamos con nuestras parejas al Fancine de Málaga".