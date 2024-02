Un camarero da una divertida clave para saber si una 'cita Tinder' ha ido bien

Un camarero español ha compartido a través de su cuenta de Tiktok un divertido 'análisis' sobre las actitudes que toman las parejas que acuden al restaurante en el que trabaja para tener una primera cita.

El chico inicia el video confesando ser "muy cotilla" y por eso sabe que "son citas". "Estoy en la sala escuchando a unos y a otros", cuenta el camarero, quién además asegura dar "vueltas por la mesa" para enterarse "de todo" cuando se da cuenta de que se trata de una "cita Tinder".

Según sus observaciones, ambos quieren quedar siempre bien, pero el momento crucial para saber si la cita ha salido bien o no llega a la hora de pagar: "Si yo soy ella y me ha gustado, dejo que pague él y luego premio. Si no me ha gustado, a medias y cada uno a su casa".

Que invite uno de los dos abre la puerta a la proposición de una segunda cita para que el otro pague la próxima. Es por eso, que el camarero afirma que si no te ha gustado tu acompañante, es mejor pagar la cuenta a medias y así no pueden "echarte nada en cara".

Los internautas han excusado al chico, asegurando que eso "no es ser cotilla, solo querer estar informado", pues gracias a él, ahora sabrán como detectar las posibles señales ocultas en sus próximas citas.