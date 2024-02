Una estudiante de Derecho aclara en TikTok esta duda: "Si matas a tu madre de un susto, ¿podrías ir a prisión?"

Hace unos días, el tiktoker Nister preguntaba a sus seguidores si podría ir a prisión si se "cargaba a alguien de un susto". Una duda que rápidamente se convirtió en todo un debate a través de TikTok y que ahora una estudiante de derecho ha querido resolver.

A través de su propio perfil, y utilizando el viral vídeo como referencia, la joven no dudó en consultar a su profesora de Derecho Penal qué era lo que pasaba. Una vez aclarada la duda, Paula, como así se llama la estudiante, ha compartido en su último vídeo la respuesta.

"Vamos a responder a si tú matas a tu madre de un susto y ella no tiene ningún tipo de enfermedad cardiaca ni tensión alta ni nada, si irías a la cárcel o no", comienza a explicar Paula. Pero antes de dar inicio al razonamiento, necesita tener en cuenta dos detalles fundamentales.

"Partimos de la base en la que no hay dolo, es decir, no hay voluntad de cometer el delito. Entonces nos adentramos en una situación de negligencia", ha asegurado. Según ha narrado, es muy importante saber cuál es la definición de la palabra delito: "Un comportamiento humano típicamente antijurídico, culpable que puede ser punible o no".

"Nos tenemos que quedar con la tipicidad, que es objetiva y es aquella que se puede hacer en un juicio de subsunción típico. Esto significa que es un delito de homicidio porque el resultado de esa conducta es la muerte de otra persona", ha continuado.

Como así ha dejado claro, es muy importante saber si hay, o no, una intención previa de "provocar esa muerte". Una idea que en este caso asume que no existe: "En este caso no lo sabías porque no sabías que podía morir de un susto".

Por eso, entendiendo que se trata de una broma es lo que se considera como reisgo permitido: "Se entiende como poder hacer bromas, dar sustos, etc que no concurrirían como una conducta idónea para causar la muerte de una persona. No es esperable que esa conducta produzca un resultado prohibido por la norma, que sería matar".

Todo esto teniendo siempre en cuenta que se trata de una persona sin ninguna enfermedad: "Si sé que tiene la tensión alta, sí que entraría dentro de una conducta objetivamente típica y no entraría dentro del riesgo permitido porque sabías que tenía una enfermedad y si le das un susto de muerte la puedes causar".

Por ello, en definitivas cuentas "no entrarías a la cárcel si le das un susto de muerte a tu madre si esta no tiene ningún tipo de enfermedad". Aunque, claro, todo depende de si sabes o no que tus acciones pueden causar la muerte.