Por qué 2024 es un año bisiesto: cuáles son los orígenes y cada cuánto pasa

Cada cuatro años, la segunda página de nuestros calendarios -la del mes de febrero- nos da una sorpresa: un día extra. Una particularidad que viene a corregir las diferencias entre el calendario gregoriano, el actual y el utilizado en occidente, con el año solar, es decir, el tiempo exacto que la Tierra tarda en dar una vuelta alrededor del Sol. Pero, ¿cómo y cuándo se tomó esta decisión?

¿Dónde está el 'error'?

Hemos aprendido que la Tierra tarda 365 días en dar una vuelta al sol, y la realidad es que dura algo más: exactamente 5 horas, 48 minutos y 45,25 segundos más. Redondeando, 6 horas. Por eso es necesario este reajuste en los calendarios, para evitar que las fechas astronómicas y cronológicas dejen de coincidir.

El origen del año bisiesto: Egipto y Julio César

El creador de este calendario fue Julio César, que, inspirado en la organización del calendario egipcio, que ya contaba con este posible desfase con el año solar, pidió al académico Sosígenes de Alejandría que diseñase un calendario adaptado a la grandeza del Imperio Romano. Así se introdujo en Roma el año solar de 12 meses de 30 días cada uno, con cinco días de menos al año y uno bisiesto cada cuatrienio.

¿Por qué cada cuatro años?

Establecer los años bisiestos cada cuatro años, fue idea de Dionisio 'El Pequeño' un monje de Turquía que en torno al año 200 (d.C) halló la diferencia entre lo que contaba el calendario juliano y la realidad, y por el que si ese desajuste no se corregía, en el plazo de 500 a 600 años el solsticio de verano podría suceder en el solsticio de invierno y viceversa.

Así, ese día de más se añade en febrero porque los cálculos tienen que ver con el solsticio de invierno y la distancia de la luna respecto a la Tierra. De no existir el año bisiesto, los seres humanos no podrían seguir el ciclo de la naturaleza.

Cumpleaños en año bisiesto

Se calcula que unas 30.000 personas en España y cinco millones en todo el mundo pertenecen al club de los bisiestos, entre los que se encuentran, por ejemplo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Hay que tener en cuenta que no todos los múltiplos de cuatro son bisiestos. Si bien el 2000 fue bisiesto y 1600 también, 1700, 1800 y 1900 no lo fueron. Esto se debe a que si un año es múltiplo de 100, ha de serlo también de 400. Si no, los nacidos el 29 de febrero se quedan siete años sin cumpleaños.