Una 'tiktoker' venezolana explica las cosas que en su país son normales y en España "de lujo"

No son pocos los vídeos en Tiktok de personas que utilizan sus redes sociales para hablar de su día a día. Especialmente cuando uno es inmigrante, lo normal es que hagan contenido sobre cómo es vivir en un país diferente al natal.

Uno de los temas más recurrentes es comparar los precios de las cosas o las costumbres de la gente. Por ello, Ana Lorenzo, una joven venezolana que se encuentra viviendo en España, ha querido hacer su propia lista de las cosas que en su país son lo más normal y que aquí poca gente hace.

"Algunas cosas que en Venezuela son muy normales y en España son un lujo o no las tiene todo el mundo", ha comenzado a explicar en su publicación. Así, con una lista a sus espaldas ha enumerado lo que más le sorprende.

El primero de ellos es cómo la gente no acude a manicuristas, aunque entiende el porqué: "En Venezuela por hacerse las uñas pagué el equivalente de 10 dólares, incluyendo las manos y los pies, y aquí en España son 60 euros. Además, te cobran un extra por todo, por eso puede entender que la gente no los gaste".

Siguiendo con la belleza, otra cosa que le sorprende es que la gente no vaya "a la peluquería con frecuencia semanal", porque eso es lo normal en Venezuela: "Aquí es muy raro que la gente se vaya a planchar o cepillar el pelo a la peluquería".

Por ello, ha asegurado que en Venezuela "las mujeres invierten mucho en belleza porque es más económico, sea de la clase que sea". Algo que, al igual que "tener alguien de servicio" solo ocurre con las personas que "tienen dinero" en España.

Otros dos aspectos que destaca es cómo se utiliza mucho el transporte público y por eso hay gente que no tiene coche. "En mi país todo el mundo tiene coche y aquí no, solo la gente que vive en ciudades dormitorio. En grandes ciudades, si se tiene, no se usa tanto porque es más normal ir en transporte público y peatonal", ha contado.

Por último, las viviendas también llaman su atención. Mientras que en Venezuela la gente vive en casas grandes, en España la mayoría habita en pisos "muy caros y muy pequeños".