Una 'influencer' italiana ofende a los enfermos de cáncer tras fingir estar hospitalizada por su "obsesión con los bolsos"

Giulia Nati, una influencer con un millón de seguidores en Instagram, que también se define a sí misma como empresaria y emprendedora, ha recibido miles de críticas tras una publicación en la que finge estar hospitalizada.

En el vídeo, ya eliminado, está en una cama con aspecto enfermizo y tiene una vía puesta en el brazo que, en vez de ir a un tratamiento, está enganchado a un gran bolso rojo de lujo de la marca Hermès.

En la mesilla, aparecían numerosas versiones similares del bolso, pero en menos tamaño y diferentes colores. "Necesito un nuevo deseo", bromeaba.

La 'influencer' Giulia Nati, criticada por esta publicación. REPUBBLICA FIRENZE / TWITTER

En la captura, que no tardó en hacerse viral, aparecía el mensaje de otra influencer, Carolina Marconi, de 45 años, conocida por haber participado en la versión italiana de Gran Hermano.

"Como ex paciente de cáncer, esta imagen no me hace reír, de hecho, me parece muy triste", ha criticado fuertemente: "Te llevaría a recorrer los hospitales para entender realmente las condiciones en las que se encuentran los enfermos y luego vemos cómo te sientes al publicar esto".

Tras el fuerte revuelo, decidió borrar la publicación y subir a sus historias un comunicado en el que defendía que tenía "17.000 'me gustas' y 700 comentarios" de personas que "sí habían entendido el vídeo" y 2.000 comentarios de gente que le estaba amenazando de muerte.

Por lo tanto, desde su punto de vista, no merecía la pena disculparse. De hecho, en otra entrevista en televisión aseguraba que no se arrepentía, ya que ella solo quería bromear sobre su "obsesión a los bolsos".