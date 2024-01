Visita una de las cafeterías con peor nota en Google y se lleva una sorpresa: "De los mejores cafés que he probado"

Las recomendaciones, especialmente para bares y restaurantes, son esenciales a la hora de elegir dónde ir a comer, sobre todo si uno se encuentra en un lugar que no conoce. Por ello, no es nada extraño pensar que un lugar con malas reseñas no será la primera opción de ningún cliente.

Sin embargo, puede darse el caso que un local sea poco conocido, o que su mala reputación sea fruto de redecillas con otros competidores y por ello esté mal situado. O, al menos, eso es lo que pensó George a la hora de elegir dónde almorzar.

El joven tiktoker quiso descubrir si una de las cafeterías con las calificaciones más bajas de su zona era realmente por un mal servicio. Así, sin dudarlo dos veces acudió a Strands Cafe and shakes en Liverpool, Reino Unido.

Como así mostró en su perfil, el local tenía de media una nota de 1’9 sobre 5 y no eran pocas las valoraciones de clientes que aseguraban que el sitio era "como una película de terror". "Decidí probar este lugar para ver si las críticas eran ciertas", comenzó a contar en su vídeo.

Sin embargo, desde un primer momento, todo era un tanto sospechoso: "Al entrar al café era el único cliente, lo cual me preocupó un poco, pero pedí un pequeño desayuno y me senté adentro". Aunque lo cierto es que no era nada como lo que habían asegurado otros clientes:"Una reseña decía que me cobrarían por sentarme dentro del café. Pero no fue así".

"Llegó mi café y no estoy mintiendo, fue uno de los mejores cafés que he probado", ha destacado muy sorprendido. Y es que, de hecho, disfrutó de "cada bocado", porque todo había sido "cocinado a buen nivel".

Ante la diferencia entre su experiencia y la de otros clientes, muchos seguidores han asegurado que podría haberse tratado de una campaña en contra del local y que los mensajes serían de "malas personas". Un pensamiento que el propio tiktoker ha compartido: "Muy cierto. No me sorprendería que algunos fueran competidores".