No son pocas las personas que diariamente se ahorran un poco de dinero colándose en el transporte público. Desde saltar las barreras, pasar detrás de otro viajero o simplemente evitar los pasos de seguridad, las maneras no son pocas y a más medidas para evitarlo más ingeniosa es la gente. Sin embargo, en algunas ocasiones, por mucho que intenten poder viajar gratis, no siempre lo consiguen.

Prueba de ello ha sido el viral vídeo que ha recorrido todas las redes sociales. En él, una mujer de Bogotá, Colombia, intentó pasar por debajo de las puertas de seguridad, pero quedó atrapada en el proceso. Su plan era sencillo, solo tenía que pasar por el espacio debajo de las barreras, aunque el resultado no fue el esperado.

Al intentar colarse, se quedó atrapada. Mientras que la mitad superior de su cuerpo pasaba sin problema, su trasero impedía que pudiera atravesar al completo la barrera. Un momento que lejos de animar a los testigos a ayudarla, muchos decidieron reírse de ella.

Porque una mujer de Bogotá no quiso pagar el pasaje de Transmilenio y quedó atrapada entre las compuertas. Fue socorrida por empleados del transporte.pic.twitter.com/tSM78LGusQ — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) January 16, 2024

"Esto pasa por no ir al gimnasio", se puede escuchar decir a la persona que graba el vídeo. Y es que, lejos de intentar recatarla mientras ella forcejea intentando liberarse, lo único que hace es burlarse. Finalmente, fueron los propios trabajadores de la línea ferroviaria los encargados de rescatar a la mujer.

El vídeo cuenta ya con millones de reproducciones y ha sido tema de debate en el país. Mientras que algunos destacan que se trata del "karma haciendo su trabajo", otros critican que graben a la mujer sin que nadie la ayude a poder levantarse del suelo.