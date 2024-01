Cuántos días puede aguantar el cuerpo humano sin alimentos

Constantemente pensamos en cómo cuidar y mantener nuestro cuerpo en buenas condiciones y en pleno funcionamiento, esto incluye, por ejemplo, satisfacer sus necesidades básicas como dormir, beber y comer.

Estas tareas nos son fáciles debido a las señales que nos envía el organismo, pero ¿te has preguntado cuál es el límite del cuerpo humano?

Si has sentido que tu estómago ruge de hambre, significa que has notado las señales de alerta. Sin embargo, ¿qué pasa si las desobedecemos?

Cuánto aguanta una persona sin comer

Lo cierto es que la capacidad del cuerpo humano para resistir la ausencia de alimentos varía según diversos factores, como la salud general de la persona, su nivel de actividad física, la cantidad de reservas de grasa y otros aspectos individuales.

No existe un número preciso de días que se aplique a todas las personas, ya que cada organismo es diferente, pero si hablamos de un promedio, un cuerpo humano podría aguantar hasta seis semanas sin comer —y se conocen casos de hasta ocho semanas— si sus condiciones previamente eran óptimas.

Esta resistencia del cuerpo humano sin alimentos, de entre seis y ocho semanas, solo se logra siempre y cuando la persona haya continuado recibiendo líquidos. No obstante, a partir de ese límite ya se encuentra en riesgo de morir por desnutrición.

Ahora bien, aunque una persona puede sobrevivir todo este tiempo sin comida, el cuerpo humano empieza a experimentar deterioro tanto físico como mental en dos o tres días.

¿Qué le pasa a una persona cuando deja de comer?

El cuerpo humano tiene mecanismos ingeniosos para hacer frente a la falta de comida y mantener funciones vitales. Obtenemos energía de la ingesta de alimentos, especialmente carbohidratos, los cuales se convierten en glucosa, la principal fuente de energía del cuerpo.

No obstante, cuando esta forma de energía no llega, tal como explica un artículo publicado en Journal of Food Science and Nutrition, el cuerpo empieza a experimentar los siguientes cambios que pueden generar su deterioro.

1. Siete horas sin comida

Cuando llegamos a la séptima hora sin alimentarnos, el proceso genera unas consecuencias que hemos percibido casi todos: mal humor, la distracción y la disminución de las capacidades cognitivas.

Esto sucede porque al no comer, dejamos de aportar los carbohidratos que se convierten en glucosa. Por lo tanto, no le brindamos la energía necesaria al organismo. El cuerpo continúa funcionando porque usa el glucógeno almacenado y lo convierte en glucosa, alimentando al cerebro y demás células.

Pero, desde las 7 y hasta las 72 horas sin ingerir alimentos, el cuerpo busca alternativas al glucógeno, que ya es insuficiente, y acude a la descomposición de la grasa.

Los ácidos grasos de cadena larga obtenidos no pueden llegar al cerebro debido a su grosor, solo proveen energía a los tejidos y la sangre. De acuerdo con el portal Mejor con Salud, el cerebro utiliza ácidos grasos de cadena corta, pero con ello solo cubre el 75 % de sus necesidades.

Ahí es cuando el cuerpo humano empieza a experimentar deterioro de las funciones cognitivas, afectando la concentración, la memoria y la capacidad de reacción.

2. De 3 a 7 días sin comer

A partir del tercer día y hasta el séptimo día sin comer, nuestro organismo activa el proceso de descomposición de proteínas, obteniendo aminoácidos para extraer suficiente glucosa y alimentar el cerebro. Y aunque esto no suene tan negativo, la realidad es que el cuerpo ha empezado a consumirse a sí mismo y utiliza su masa muscular como fuente de energía.

3. De 1 a 2 semanas sin comer

En este punto, las consecuencias pueden volverse irreversibles, y dependen de las condiciones del cuerpo antes de comenzar a dejar de comer, como el peso inicial, la edad y el género. El cuerpo sigue descomponiendo proteínas y es posible que cause daños en los órganos y el sistema inmunológico, aumentando el riesgo de enfermedades.

4. De 3 semanas a 60 días sin comer

Este es un periodo en el que el cuerpo puede sobrevivir sin comer y dependerá de la cantidad de grasa que tenía almacenada y el consumo de líquidos. Sin embargo, si no ingiere alimentos, el cuerpo solo continuará consumiéndose hasta llegar al fallo total y, como consecuencia, morir.