¿Cuánto calor puede soportar el cuerpo humano?

El cambio climático antropogénico (esto es, provocado por la acción de los seres humanos) está llevando a que fenómenos como las olas de calor sean cada vez más frecuentes en algunos lugares del mundo. Por desgracia, este tipo de eventos extremos pueden tener consecuencias graves para la salud de las personas e incluso pueden llegar a ser letales.

¿Cuándo comienza a fallar el cuerpo?

Recientemente, un estudio de la Universidad de Roehampton (Londres, Reino Unido) ha buscado encontrar los límites de temperatura que el cuerpo humano puede tolerar con seguridad y parece haber encontrado un rango dentro del cual el organismo comienza a funcionar de manera menos óptima.

Según detallaron sus autores en la Conferencia del Centenario de la Sociedad de Biología Experimental (SEB) celebrada en Edimburgo (Escocia) este mes, y tal y como recoge el portal de noticias sobre medicina Healthline, este rango se encuentra entre los 40 y los 50 grados centígrados, y es muy importante tenerlo en cuenta porque este conocimiento tiene importantes implicaciones para trabajadores, atletas, viajeros y profesionales sanitarios.

En esencia, uno de los primeros efectos del calor excesivo sobre nuestro organismo es que se eleva el ritmo metabólico: es decir, la cantidad de energía que el cuerpo necesita para realizar sus funciones normales.

¿Cuáles son las consecuencias del exceso de calor?

Así, por ejemplo, el ritmo metabólico de una persona en un entorno a 40 grados científicos ya está un 35% por encima del normal; a los 50 grados, ese porcentaje se ha incrementado hasta un 48%. Cuanto más calor haga, más esfuerzo le supone al cuerpo humano mantener su funcionamiento correcto.

Cuando se exceden ciertos puntos, las personas pueden sufrir problemas como calambres musculares, agotamiento, o hasta golpes de calor, con consecuencias que van desde leves hasta potencialmente fatales. Esto resulta especialmente problemático para personas con condiciones respiratorias o cardíacas preexistentes.

Otros síntomas comunes del calor extremo pueden incluir sudoración profusa, deshidratación, mareos, náuseas, dolores de cabeza, fatiga, calambres musculares, aumento de la frecuencia cardíaca o confusión.

¿Cómo protegerse de las temperaturas extremas?

Finalmente, el golpe de calor es la condición más severa provocada por la temperatura ambiental excesiva y puede manifestarse en la forma de una temperatura corporal por encima de los 40 grados centígrados, falta de sudoración, piel cálida y seca, estados mentales alterados y fallo orgánico.

Teniendo todo esto en cuenta, es importante tomar medidas para protegerse en lo posible de las temperaturas extremas. Para ello, comúnmente se recomienda la hidratación abundante, el uso de ropas ligeras y de color claro, tratar de permanecer en interiores durante las olas de calor, mantener el lugar bien ventilado, cerrar las cortinas o persianas para bloquear la luz solar, evitar el ejercicio intenso en los días más cálidos y mantenerse informado de las previsiones meteorológicas para planificar la actividad del día de acuerdo con las condiciones.

Si aparecen síntomas relacionados con condiciones derivadas de un exceso de temperatura, y especialmente aquellos que pueden indicar un golpe de calor, se recomienda buscar atención médica inmediata.

