Un cliente narra su mala experiencia en un restaurante 25 años después: "Todavía me queda mal sabor de boca"

El uso de las reseñas en los bares para criticar, o recomendar, un local a otros usuarios es algo que llegó con las redes sociales, Google e internet. Con un simple clic uno puede descubrir si merece la pena ir a un lugar u otro. Por ello, este usuario ha estado esperando 25 años a decir todo lo que pensaba de un restaurante que no cumplió con las expectativas.

Así lo ha mostrado la cuenta de X, la red social conocida anteriormente como Twitter, Soy Camarero. "Esto sí es rencor", comenta entre risas el usuario mostrado la inusual opinión que ha encontrado en la red.

"Mi experiencia es de hace unos 25 o 26 años, cuando estos medios de redes sociales aún no existían, pero todavía me queda el mal sabor de boca", comienza explicando la reseña, donde solo hay una estrella de las cinco posibles.

Esto si que es rencor 😂 pic.twitter.com/WOsuR21tfu — Soy Camarero (@soycamarero) January 8, 2024

Y es que en su historia de ya un cuarto de siglo, la pareja, novios por aquel momento, estaban a punto de celebrar su banquete de bodas cuando encontraron ese sitio: "Estábamos pidiendo presupuestos mi novio y yo (mi marido hoy en día) para celebrar nuestro banquete de boda".

"Nos recibe un 'señor' (que parecía que le habíamos despertado de la siesta) y sin abrirnos la puerta siquiera, a través de la verja, nos indicó que si no íbamos con la recomendación de algún cliente, no nos atendían", prosigue recordando cada uno de los detalles. Aunque no fue mucho más, pues, tras este mal primer contacto, decidieron no ir nunca más.

La señora lleva esperando 25 años a que la empresa se abra una cuenta en google solo para poder ponerles verdes — Necrosia Upilo (@Necrosia13) January 8, 2024

Según dijo este cliente, el restaurante se perdió todos los eventos familiares que ellos tenían pensados hacer, desde bautizos a comuniones "y muchos otros eventos importantes de la familia", que hicieron en otro local.

"Espero que hayan mejorado el trato al personal, porque la verdad, a nosotros nos dejó mucho que desear", termina diciendo a la espera de que los nuevos clientes no necesiten una recomendación como si de un nuevo trabajo se tratase. La publicación cuenta ya con casi 85.000 visualizaciones y todo tipo de comentarios.

Pura visión comercial la de ese tal "señor".

Así de rencorosos deberíamos ser todos con ese tipo de empresarios que parece que te perdonaran la vida cada vez que vas a buscar sus servicios. — Mayte GB (@i_barrajonensis) January 8, 2024

Y es que, mientras que unos entienden la queja porque "esas cosas se quedan clavadas" hasta los que aseguran que se quedan sorprendidos de que lleve tanto tiempo esperando para hacer el comentario. "La señora lleva esperando 25 años a que la empresa se abra una cuenta en Google solo para poder ponerles verdes", ha escrito un usuario.