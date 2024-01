Pide una baja laboral por una operación y la respuesta de su encargado la deja sin palabras: "¿Vacaciones?"

Las vacaciones son, según su definición, un tiempo de descanso. Aunque muchas personas, especialmente los que por culpa del trabajo no tienen tiempo, a hacer actividades que en su rutina habitual no pueden. Pero, entre estas opciones para ponerse al día con todo, una operación no se encuentra entra ellas.

Si un empleado necesita intervenirse por cuestiones médicas, estos se pueden acoger a una baja médica que les permita mejorar su salud. Pero lo cierto es que esta normativa a veces no se lleva a la práctica y los trabajadores se ven obligados a utilizar sus días de vacaciones.

Algo que parece le ha pasado a la persona protagonista de la publicación más reciente de Soy Camarero. El famoso usuario de X, la red social conocida anteriormente como Twitter, ha mostrado la conversación entre un trabajador y su encargado que ha enfurecido a sus seguidores.

Aunque no se puede leer toda la conversación desde el principio, se puede entender que la persona trabajadora explica cómo será la intervención a la que se va a someter: "Me operan el 9 de noviembre. Me quitarán los cornetes porque no puedo respirar bien y me está dando apnea. Respiro por la boca y, como sufro de asma, me está afectado mucho a la salud y a la vida normal".

Una operación complicada, ya que cuenta con "anestesia total", pero que al encargado le confunde. "Primero que nada, ¿qué quieres decirme con eso?", le pregunta muy extrañado para posteriormente recalcarle que sus vacaciones son del 13 al 19 de ese mismo mes.

Y es que, aunque la persona asegura que la recuperación no es "en tres días", al encargado no le parece correcto: "Lo hablaré con la jefa. Yo si me operan, la verdad, me cogería vacaciones". Una respuesta que a la persona no parece hacer gracia. "Serían vacaciones no disfrutables", se lee como último mensaje.

📌Baja reconocida en el Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto 625/2014) bajo el nombre de baja laboral o incapacidad temporal. Y no, no se cogen de las vacaciones. — Noticiastrabajo (@noticiatrabajo) January 2, 2024

Yo si me fuera a operar cogería vacaciones 😂😂😂😂. Esta gente lo dice para coaccionar o realmente tienen vocación de esclavos? — Adrián CarPal (@Adrcarpl) January 2, 2024

La publicación cuenta ya con más de 531.000 visualizaciones y no son pocos los comentarios indignados que se pueden leer. Muchos de ellos se han quedado perplejos por la respuesta del encargado, como un usuario que pregunta: "¿Esta gente lo dice para coaccionar o realmente tienen vocación de esclavistas?". Mientras que otros destacan que "la baja se prioriza antes que las vacaciones" y que "los motivos de la baja son privados y están bajo la ley de protección de datos".