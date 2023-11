Así es la denominación de las letras del abecedario español

Desde la Real Academia Española (RAE) se promovió la idea de establecer un único nombre para cada letra del abecedario español. Si bien existen diversas denominaciones tradicionales que varían según la región, país y hablante, se buscó promover la convergencia hacia un consenso común.

Se trató de una propuesta que no pretendía invalidar los nombres utilizados por cada persona o nación, sino fomentar una mayor uniformidad en la forma de referirse a las letras, a pesar de que un sector de hispanoparlantes no lo acogieron con demasiado entusiasmo, ante el temor de perder parte de su particular idiosincrasia.

Las recomendaciones de la RAE

La RAE presentó una serie de nombres comunes recomendados para cada letra. Por ejemplo, se propone que la letra "a" sea conocida simplemente como "a", la "b" como "be", la "c" como "ce" y así sucesivamente. Esta iniciativa busca simplificar y unificar la manera en que nos comunicamos acerca de las letras del abecedario.

Es importante tener en cuenta que esta recomendación no implica que las variantes denominativas tradicionales sean incorrectas. Por ejemplo, la letra "v" es conocida como "uve" en España, pero también se utiliza el nombre "ve" en muchas regiones de Hispanoamérica, por lo que, para evitar confusiones con la letra "b" (be), se sugiere utilizar "uve" como denominación recomendada para la "v" en todo el ámbito hispanohablante.

En el caso de la letra "y", se generó un debate entre su nombre tradicional "i griega" y la denominación "ye". También cabe destacar que la letra "i" se denomina simplemente "i", pero también recibe el nombre de "i latina", en casos excepcionales, para distinguirla de la letra "y" cuando para esta última se utilice la denominación tradicional de "i griega" (aunque, tal y como apunto al inicio del párrafo, la Academia prefiere la forma “ye”).

Se recomienda utilizar los siguientes nombres para las letras del abecedario español: A - a, B - be, C - ce, D - de, E - e, F - efe, G - ge, H - hache, I - i, J - jota, K - ka, L - ele, M - eme, N - ene, Ñ - eñe, O - o, P - pe, Q - cu, R - erre, S - ese, T - te, U - u, V - uve, W - uve doble, X - equis, Y - ye, Z - zeta.